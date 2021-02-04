美好的时光总是太短暂，前日中秋节，亲友团圆赏明月；今日秋分过，各自忙碌奔前程。所幸人有记忆，可珍藏美好，闲时回味，聊慰平生。

“今夜月明人尽望，不知秋思落谁家。”

今日秋分，秋渐深。

美好的时光总是太短暂，前日中秋节，亲友团圆赏明月；今日秋分过，各自忙碌奔前程。所幸人有记忆，可珍藏美好，闲时回味，聊慰平生。

很多很多年前的一个秋天，唐代诗人王建正是在回忆和思念中，度过了又一个中秋节。

月夜怀友

王建生于公元765年，是咱河南老乡。在唐诗的王国里，他大概只是个名不见经传的小人物。

在他之前，“诗仙”李白、“诗圣”杜甫已携手铸就了唐诗圣殿难以触及的“天花板”；在他之后，“诗魔”白居易、“诗鬼”李贺奋起直追，气势逼人。

留给王建自由发挥的空间不大。

然而，他在夹缝中努力成长，写出了美好的诗，开出了美丽的花。

“中庭地白树栖鸦，冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望，不知秋思落谁家。”(《十五夜望月寄杜郎中》)

那年中秋，月色如洗，惊动了栖息在树梢的鸦雀；秋露无声，打湿了院中的桂花。庭院的地面上洒满了月光，明晃晃的，白亮亮的。桂花清香馥郁，沁人心脾。

今晚的月色真美呀！人人都在仰望明月，只是不知这秋日情思会落到谁家？

这首诗，是王建写给朋友杜元颖的。杜元颖后来当上了唐朝宰相，但在王建写诗那年，他官任郎中，只是皇家高级顾问。

王建和杜元颖私交很好，挺聊得来的。时逢佳节，本该好友相聚，把酒言欢，可惜世事无常，难能如愿。

同是望月，人们的悲欢喜乐却不相同。绵绵秋思和着月色，像是从天上落下来一般倏忽而至，它会落在谁家？落在哪个人的心头？

明知故问，王建偏偏不肯直说。

漂泊半生

王建出生时，唐王朝已经过了最辉煌的时期。“安史之乱”的阴影，仍然笼罩着西京长安和东京洛阳。

中原人回望开元盛世，若有所失，就像暮年的老人絮叨远去的青春。生不逢时的王建，仿佛还没来得及品尝青春的滋味就衰老了。

史书记载，他很有才华，考中了进士，属于高学历人才，按说可以凭本事在朝廷当官，然而，想当官的人太多，比他有背景、有后台的人太多，好位置轮不到他。

为了混口饭吃，王建投笔从戎，远离故土，参军去了塞外幽州，当了一个小小的幕僚。

那时，北方边境各藩镇的节度使为了招揽人才，往往愿意高薪聘请文人到幕府工作。

比王建晚出生几十年的洛阳诗人李贺，在京城混不下去时，也曾到北方参军，在军中幕府写公文。

苦寒的塞外，留给王建的印象并不好。“从军走马十三年”的军旅生涯，没能激起他建功立业的豪情，反而让他见识了战争带给百姓的无尽苦难。

他像杜甫一样，把苦难写成了诗，饱含同情地描写在雨雪中卖命拉纤的纤夫、昼夜织布劳作的穷人、交不起赋税的农民、战死沙场的士兵……揭露社会的黑暗、官僚的腐败、战争的残酷，直言“宁为草木乡中生，有身不向辽东行”，哪怕在乡间卑微地当草木，也比去边境当兵打仗强。

他和他们一样，“终日忧衣食”，怀着渺茫的希望，在艰难的人世间挣扎求生，希望有一天世道太平，日子能好过些。

浮生如梦

熬到头发都白了，王建终于被朝廷提拔当了官，并被调回京城工作，他平日里交往的，是韩愈、白居易、刘禹锡、张籍这样的顶级人物；平日里听闻的，是鲜为人知的宫廷秘事、高层八卦。

漂泊半生，历尽沧桑，早年的雄心壮志早已消磨殆尽，此时的王建，只想安安稳稳度过余生。

他把目光从社会底层转向高层，一口气写了一百首《宫词》，巨细无遗地描写宫中日常、王室秘闻。

说来好笑，潦倒半生的他，居然凭着华丽的宫廷诗一夜成名。

他成了中唐诗坛的明星，与著名文人张籍平分秋色，粉丝们都夸他写的诗有乐府遗韵，追着他要签名。

人有回避痛苦的本能。他生活的时代崇尚繁华，苦难仿佛是罪孽，歌颂富贵比书写疾苦更受欢迎。然而，事物真正的价值，往往在经历岁月的考验后才能呈现。

千百年后，华丽的《宫词》乏人问津，人们记得的，还是某个中秋夜，情真意切的诗人所写的情真意切的诗句：“今夜月明人尽望，不知秋思落谁家。”（记者 张丽娜）