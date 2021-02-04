洛阳5个创新项目晋级第十届中国创新创业大赛全国总决赛

22日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，第十届中国创新创业大赛河南赛区比赛日前落幕，经过层层选拔和激烈角逐，我市5个创新创业项目成功晋级全国总决赛。

“亚辉科中国外骨骼机器人开拓者”项目

22日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，第十届中国创新创业大赛河南赛区比赛日前落幕，经过层层选拔和激烈角逐，我市5个创新创业项目成功晋级全国总决赛。

本次中国创新创业大赛河南赛区共有1406家企业报名参赛，最终50家企业的创新创业项目晋级全国总决赛。我市晋级的5个创新创业项目涉及高端装备制造、生物、新材料等领域。

中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司“高精度玻璃盖板外观缺陷检测设备”项目

该项目可完成划伤、崩边、凹凸点等玻璃盖板外观缺陷检测，打破国外设备对盖板外观检测的技术垄断，解决了产业上下游企业多年来检测环节人工成本过高、检测难度大、良品率不稳定等问题。

洛阳未羊生物科技有限公司“基于AI技术的生命科学领域智慧工厂”项目

该项目也被称为全智能细胞流水线作业高端装备，面向生物医疗、医美和抗衰老领域，研制的自动微型化细胞三维培养系统及其药筛平台填补国内相关技术空白，国际上处于同类产品先进地位。

洛阳亚辉外骨骼助力技术有限公司“亚辉科中国外骨骼机器人开拓者”项目

该项目可用于脑卒中神经损伤等引起的手功能障碍人群的康复治疗，产品利用外骨骼助力技术，采用气动式驱动，使健康的手带动患病的手完成相关屈伸和抓取动作，通过反复锻炼刺激，以达到运动功能恢复目的，填补了国内相关领域空白。

洛阳履坦智能科技有限公司“拱腰式机器人”项目

这款机器人配备了智慧耕作管控系统，可实现自主导航及遥操作，匹配模块化机具可实现旋耕、开沟、起垄、除草、覆膜、中耕等作业，为丘陵山区全程机械化提供良好的一体化解决方案。

洛阳北苑新材料技术有限公司“新型牙科烤瓷粉”项目

烤瓷粉是在口腔义齿修复体制作过程中，在合金基底或者氧化锆基底上，进行堆塑烧结加工制作修复体所采用的粉状材料，是不可或缺的修复体制作材料，此类产品一直被国外垄断。该项目研发出合金牙烤瓷粉、陶瓷牙烤瓷粉等产品，可以适用于各个牙位的氧化锆基冠，填补了国内相关技术空白。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王亚丽 文/图)