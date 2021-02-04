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河南省出台规划 明确打造“运河源头、隋唐胜迹”洛阳片区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.22 11:31

　　22日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，河南省文物局、河南省发展和改革委员会联合印发《河南省大运河文化遗产保护传承规划》(以下简称《规划》)，《规划》实施期限为2020年至2035年，展望到2050年，明确提出要打造“运河源头、隋唐胜迹”洛阳片区。

　　《规划》在布局和内容上突出了洛阳作为隋唐大运河中心和枢纽城市的地位。《规划》范围覆盖洛阳全域，涉及世界文化遗产3项(6处)，全国重点文物保护单位51处，省级文物保护单位115处。主要包含以下项目——

二里头夏都遗址博物馆 记者 潘郁 摄

　　重点考古研究项目：洛阳汉唐漕运水系、隋唐洛阳城、汉魏洛阳故城、二里头、偃师商城等；

　　重点保护工程：洛河(含漕渠及新潭、瀍河)、南关码头遗址、洛河故道古沉船、含嘉仓160号仓窖遗址、回洛仓遗址、天津桥遗址等；

洛阳仓窖博物馆 记者 李卫超 摄

　　多元遗产保护工程：新安樱桃文化系统、嵩县银杏文化系统、洛阳牡丹、涧西苏式建筑群、涧西工业文化创意产业园、洛阳八路军驻洛办事处等；

　　博物馆体系提升工程：隋唐大运河博物馆、仓窖博物馆、汉魏洛阳城遗址博物馆等；

　　文物建筑活化利用工程：潞泽会馆、山陕会馆等；

隋唐大运河文化博物馆 记者 张光辉 摄

　　遗址公园和文化公园建设工程：汉魏洛阳故城国家考古遗址公园、隋唐洛阳城国家考古遗址公园、二里头国家考古遗址公园(立项)、偃师商城国家考古遗址公园(立项)、隋唐洛阳城国家历史文化公园、隋唐大运河国家文化公园等。

　　《规划》中还特别提到，要全力支持二里头遗址申报世界文化遗产，支持洛阳打造“东方博物馆之都”，支持洛阳创建国家文物保护利用示范区。

　　洛阳市文物局相关负责人表示，目前，洛阳文物考古部门正按照规划要求，抓紧编制《洛阳市大运河文化遗产保护传承实施方案》，立足“运河源头、隋唐胜迹”定位，进一步明确洛阳市大运河文化保护传承利用的工作目标和任务，保护好、传承好、利用好洛阳市大运河文化遗产。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 刘秋杰)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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