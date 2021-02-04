13日洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，中秋节假期，洛阳市规划展示馆正常开放。开馆时间为9时至17时，16:30停止入馆。

13日洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，中秋节假期，洛阳市规划展示馆正常开放。开馆时间为9时至17时，16：30停止入馆。

具体时间安排为：

9月19日(周日)至9月21(周二)展馆正常开放

9月22日(周三)闭馆维护

9月23日(周四)恢复开放

因假期参观人数较多，请您带好身份证错峰参观，全程佩戴口罩。另外，馆内还特别安排了免费公益讲解，每批次人数控制在20人以内，时间为每天上午10:00和下午15:00(如有微调会提前通过场馆广播告知)。除日常公益讲解外，馆内暂不提供其他人工讲解服务，您可采取微信语音导览的自助方式进行参观。

需要提醒的是，疫情防控期间，市规划展示馆实行预约参观，市民需提前在微信公众号“洛阳市规划展示馆”进行预约。每日参观名额为500人，只接受散客(个人)预约，约满即止，未预约者不得入馆。对于无智能手机且无法由他人代为预约的老年人、未成年人，可出示身份证登记后入馆。市民进馆时需核验个人“洛康码”或所在城市提供的个人健康码，显示绿色方可入馆，并配合工作人员进行体温测量和实名登记，体温如有异常(≥37.3℃)或有咳嗽、气促等异常现象者谢绝入馆。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭静阁 文/图)