明日起，洛阳市规划展示馆恢复人工公益讲解服务和周末特色活动

今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，9月7日(周二)起，洛阳市规划展示馆恢复人工公益讲解服务和周末特色活动。
今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，9月7日(周二)起，洛阳市规划展示馆恢复人工公益讲解服务和周末特色活动。
今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，9月7日起，洛阳市规划展示馆恢复人工公益讲解服务和周末特色活动。
人工公益讲解服务
由专职讲解员为观众详细介绍一层和二层的展馆内容。
讲解时间：
每天上午10：00、下午15：00(为保证参观效果，企业、单位团队参观请提前三天进行电话预约，暂不接受旅游、研学及未成年团队的公益讲解预约。如有调整会提前通过接待台及场馆广播告知)
特色活动
每周六“规划科长讲规划”和每周日“规划师讲规划”活动，面对面为广大市民解读洛阳城市规划，并听取群众的建议。
时间：每周六、周日上午10：00(如有调整会提前通过接待台及场馆广播告知)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605