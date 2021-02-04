明日起，洛阳市规划展示馆恢复人工公益讲解服务和周末特色活动

今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，9月7日(周二)起，洛阳市规划展示馆恢复人工公益讲解服务和周末特色活动。

今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，9月7日起，洛阳市规划展示馆恢复人工公益讲解服务和周末特色活动。

人工公益讲解服务

由专职讲解员为观众详细介绍一层和二层的展馆内容。

讲解时间：

每天上午10：00、下午15：00(为保证参观效果，企业、单位团队参观请提前三天进行电话预约，暂不接受旅游、研学及未成年团队的公益讲解预约。如有调整会提前通过接待台及场馆广播告知)

特色活动

每周六“规划科长讲规划”和每周日“规划师讲规划”活动，面对面为广大市民解读洛阳城市规划，并听取群众的建议。

时间：每周六、周日上午10：00(如有调整会提前通过接待台及场馆广播告知)