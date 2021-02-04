9月1日起，洛阳规划审批服务全面启用电子证照

今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，9月1日起，洛阳全面启用规划审批服务电子证照。

今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，9月1日起，洛阳全面启用规划审批服务电子证照。 今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，9月1日起，洛阳全面启用规划审批服务电子证照。 启用范围 洛阳所有新建、改建、扩建的工程建设项目，在依法核发规划审批服务相关证照时，原则上不再发放纸质证照。具体包括《建设项目用地预审与选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》《建设工程规划土地核实意见确认书》等。 具体流程 第一步：申请 申请人登录“洛阳市政务服务网”，进入工程项目联审(工程建设项目网上申报)页面，自行上传申报材料申请办理业务。 第二步：审批 各级政务服务中心工程项目综合受理窗口受理分发后，自然资源规划部门业务审批人员依托洛阳市工程建设项目审批管理系统，按流程审核、批准，明确电子证照证载内容及附件、附图等。 第三步：制证 各级政务服务中心工程项目综合受理窗口依托洛阳市工程建设项目审批管理系统、电子证照管理系统制作电子证照，并加盖电子签章。 第四步：送达 申请人登录“洛阳市政务服务网”，进入工程项目联审(工程建设项目网上申报)页面，进入“我的证照”即可自行查询和保存电子证照。需要提醒的是，电子证照为国家标准格式OFD文件，使用电脑读取时需要安装WPS或OFD阅读软件，使用手机读取时需要安装WPS软件，同时根据提示加载OFD插件。 市自然资源和规划局工作人员介绍，规划审批服务电子证照的编号数字共15位，前6位数号码按照《中华人民共和国行政区划代码》相关规定执行，7-10位数号码代表证书发放年份，11-15位数号码代表证书发放序号。 小贴士 1.按照有关规定，规划审批服务电子证照与纸质证照具有同等法律效力，可作为办事依据和归档材料。 2.如果建设单位确因特殊原因选择纸质证照，可同时发放纸质证照，并与电子证照同步送达申请人。 据悉，全面启用规划审批服务电子证照是我市深化工程建设项目审批制度改革，落实“万人助万企”活动的重要举措，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。下一步，市自然资源和规划局将持续推进电子证照工作，积极探索更多便民举措，助力营商环境不断优化。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭静阁 文/图)