做好汛期地质灾害隐患排查 守护好人民群众生命财产安全

19日，市委常委、常务副市长王琰君到孟津区、偃师区督导检查防汛工作和灾后重建情况。

19日，市委常委、常务副市长王琰君到孟津区、偃师区督导检查防汛工作和灾后重建情况。

在孟津区会盟镇，王琰君先后深入下古村、双槐村实地察看今年在汛期中因灾受损民宅的倒房重建情况，叮嘱住建部门负责同志要认真做好鉴定，在科学论证的基础上，逐人逐户细化方案，优化建设模式，帮助受灾群众尽快重建家园。在孟津区会盟镇政府，王琰君听取孟津区防汛工作、积水点改造等情况汇报，对做好相关工作提出要求。在偃师区邙岭镇牛新村，王琰君察看了水毁道路和受损民宅，要求有关部门细化修缮方案，完善配套设施，推动灾后重建取得更大进展。

调研中，王琰君强调，今年汛期降雨多，各级各部门要时刻保持高度戒备，守护好人民群众生命财产安全。着力做好地质灾害隐患排查，临水临坡临崖区域、前房后窑的群众必须撤离；市县两级应急管理、住建等部门必须和镇、村干部一起下沉到地质灾害点和防范重点部位，24小时驻点值守；雨季过后，群众返回房屋前，必须由市县两级住建部门完成安全鉴定、确认无风险后再准予返回。要扎实做好灾后重建工作，认真核查受灾底数，确保不漏一户、不漏一处；按照“统一规划编制、统一队伍组织、统一招标建设、统一质量监管”要求，落实属地责任和牵头行业监管责任，确保及早完工具备入住条件。(记者 李东慧)