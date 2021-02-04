洛阳孟津神鹰救援队获赠通勤车辆及通讯保障电台

今天上午，洛阳孟津神鹰救援队收到东风风行通勤车一辆和救援通讯保障电台一部，这是由爱心企业河南惟诚集团捐赠的。

今天上午，洛阳孟津神鹰救援队收到东风风行通勤车一辆和救援通讯保障电台一部，这是由爱心企业河南惟诚集团捐赠的。

为了更好地支持孟津神鹰救援队开展公益事业，该集团相关负责人表示，他们后续还将联合更多爱心企业为神鹰救援队提供更多的帮助和服务。此次，除了获赠通勤车辆和相关救援设备外，神鹰救援队的救援车辆将获相关企业终身维保服务，队员子女及亲属到相关学校就读，学费也将获得最大力度减免。

“以上所有减免学费产生费用均由我们集团全额承担。”该集团相关负责人说，这些年来，他们一直热心公益，这次也希望用这样的方式来助力社会公益队伍及公益新风尚。（洛报融媒记者 王若馨 通讯员 赵民强 邢延涛 文/图）