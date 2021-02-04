发现栾川人 填补河南空白

“五十万年前，一个三口之‘家’洞穴的早晨，洞穴中火堆余烬冒着白烟，洞外阳光照射在洞内的动物骨堆上——新的一天到来了。

骨制品化石

编者按 今年是中国现代考古学诞生一百周年，日前，“百年考古看洛阳”活动在市文物局启动。近百年尤其是新中国成立以来，洛阳考古与文物事业的发展，推动着中华文明不断向前溯源。在一代代考古人的努力下，一个个考古项目揭开了历史的神秘面纱，充分展示了洛阳在人类起源、中华文明形成、王朝兴起、都邑规划、陵寝制度、隋唐大运河、丝绸之路、黄河文化及中华民族融合发展等方面的重要地位，也证明了河洛地区在中华文明中的核心地位。自即日起，本网推出“百年考古看洛阳”栏目，为大家陆续介绍这些意义重大的考古项目，敬请关注。

“五十万年前，一个三口之‘家’洞穴的早晨，洞穴中火堆余烬冒着白烟，洞外阳光照射在洞内的动物骨堆上——新的一天到来了。洞穴内住着一个大人和两个分别是11岁和6岁的孩子。孩子哭了一声，大人有些紧张地看了看洞外，昨晚有一只剑齿虎就在附近转悠。洞里吃的已经不多了，大人用石片刮了一些肉放进较小的孩子口中……”走进洛阳考古博物馆，史前文物展柜上的这段介绍文字，生动讲述了我市关于古人类“栾川人”的一系列考古发现，是入馆观众“围观”的重点。

古人类牙齿化石

在考古界，“栾川人”知名度颇高，不仅因为发现“栾川人”化石的栾川孙家洞旧石器遗址曾入选2012年全国十大考古新发现，还因为其是我省境内首次在洞穴中发现的中更新世直立人(猿人)。这些发现填补了中原地区未在洞穴中发现古人类的空白，为研究东亚古人类起源与演化提供了重要证据。

栾川旧石器考古队现场负责人顾雪军回忆，2012年3月，市文物考古研究院邀请专家对栾川旧石器发掘地点进行勘察，孙家洞遗址就是其中之一。2012年5月至10月，市文物考古研究院和栾川县相关部门组成考古发掘队，对遗址进行了考古发掘。

刮削器化石

“孙家洞遗址海拔691米，原洞口朝北，呈扁长形椭圆状，宽2米多，高不到1米，洞内构造复杂、光线昏暗，考古人员每天都要在狭窄的出入口进出多次，只能使用电钻、锤子等发掘，还要确保操作位置文化遗物的安全。”顾雪军说。

功夫不负有心人。考古人员在淘洗发掘地层的土壤时有了惊人发现——6颗古人类牙齿化石，初步鉴定包括1颗下门齿、3颗下臼齿、1颗上前臼齿、1颗上臼齿。其中，有两颗是儿童牙齿，对于探讨直立人的生长发育模式有着重要意义。

经过后续整理和研究，考古人员还发现了部分带有人类牙齿的颌骨残块。考古专家一致认为，孙家洞遗址是一处重要的旧石器时代早期遗址，出土的石制品虽然较少，但它表明了古人类曾在这里进行过生产生活活动，初步展现了旧石器时代早期的文化面貌。

孙家洞遗址外部环境

孙家洞遗址只是栾川目前发现的十余处旧石器时代遗址之一。为了充分发现并保护栾川旧石器遗址，我市文物普查工作人员耗时数年，从乡镇到村庄，从田野到洞穴，走遍了栾川的山山水水、沟沟坎坎。“每发现一处古人类遗址，我们都兴奋不已。”栾川县文物管理所文物普查负责人李作献说，一旦有了新发现，工作人员甚至会情不自禁地手舞足蹈。

从1999年试掘七里坪遗址，到陆续发现蝙蝠洞、水帘洞、孙家洞、龙泉洞等遗址，考古发现逐渐丰富，栾川地区古人类生存模式、栖居形态及群体组织形式等也逐渐清晰。市文物考古研究院相关负责人表示，栾川旧石器遗址群在旧石器考古系统中具有不可或缺的地位，考古部门将在珍惜保护旧石器文物资源的基础上，打造专业科研平台，为全国各地考古专家提供联合研究场所。(记者 智慧 见习记者 梁笑宇 通讯员 郝君涛 图片由市文物考古研究院提供)