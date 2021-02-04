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9月25日至27日，第六届清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛在洛举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 21:17

　　17日，洛报融媒记者从清洛基地获悉，第六届清华校友“三创”(创意、创新、创业)大赛先进制造全球总决赛将于9月25日至27日在洛阳举办。

　　该项赛事由洛阳市政府、清华校友总会主办，洛阳市科技局、洛阳市科协、洛阳高新区管委会、清华校友总会先进制造专委会和清洛基地承办。届时，104个清华校友项目将通过线上或线下参赛。

　　今年的大赛主题为“以清华浓墨 添中原新彩”，旨在通过大赛展示洛阳城市魅力、推介洛阳招商政策、介绍相关企业发展情况，吸引清华优质项目及青年人才团队落地洛阳，并通过校企合作、技术与实体经济深度融合等方式，进一步助力洛阳打造青年友好型城市，“建强副中心、形成增长极”。

　　届时，围绕先进制造相关领域，将有来自清华园、京津冀、长三角、粤港澳等国内八大赛区及欧洲国际赛区的104个优质项目在洛角逐。200余家投资机构将通过线上观赛的形式，直接对接项目负责人。取得优胜的项目落地洛阳后，清洛基地将协助项目团队申请我市相关人才政策支持，并提供资源对接、场地支持等配套服务。

　　与往届赛事不同的是，此次为推动优质团队与洛阳都市圈城市相关部门、企业更深入地对接，组委会特设“城市对接交流会”环节。届时，洛阳各县区，洛阳都市圈城市相关委局以及洛阳市龙头企业将在组委会安排的单独对接场地“坐镇”，有意向的参赛团队可在比赛间隙自行选择并进行一对一交流。

　　除了赛事本身，清洛基地还将邀请嘉宾及选手进行现场调研，帮助清华校友团队了解洛阳产业现状、经济发展、文化底蕴及城市规划，全方位、多角度展示洛阳城市魅力、行业基础及发展前景，吸引优质项目及青年人才团队落地。

　　清华校友“三创”大赛是清华校友总会于2016年发起，面向清华校友举办的系列赛事活动，至今已成功举办五届。2019年，清华校友“三创”大赛先进制造全球总决赛永久落户洛阳。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 高亚恒）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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