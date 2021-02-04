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更快了！洛阳将新开通3条大站快车公交线路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 21:16

　　17日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，从22日起将开通3条大站快车线路。另外，从19日起，65路、V6路公交线路将优化调整。

　　据市公交集团工作人员介绍，所谓大站快车线路，既“只停大站”，是采取大站停靠的原则设置站点的公交线路。如此一来，乘坐公交车会更快了，既提高了效率，也能满足市民多种乘车需求。

　　D54路(按照现54路线路运营)

　　停靠站点：牡丹广场东、丽新路延安路口(去程)、南昌路九都西路口南、南昌路丽春路口、河洛路南昌路口、河洛路南苑路口、河洛路侯天路口(去程)、河洛路春城路口(回程)、河洛路丝路大道口、南庄(去程)、三元、太后庄(去程)、寺沟村(去程)、马赵营(去程)、延秋、延秋市场。

　　D55路(按照现55路线路运营)

　　停靠站点：洛阳站、纱厂路口北(去程)、唐宫西路解放路口、嘉豫门大街九都路口、定鼎立交桥西、龙门大道学院路口、龙门大道太康路口、关林市场、关林庙公交枢纽站。不再途经古城路、广利街、开元大道。

　　D97路(按照现97路线路运营)

　　停靠站点：新区第一公交停车场、龙门大道古城路口(去程)、龙门大道太康路口、开元大道忠义街口、开元大道孝文大道口、开元大道提驾庄街口、洛阳师范学院西门。以上大站快车线路各站点停靠时间均公示在站牌上。

　　另外，19日起，优化调整V6路、65路。

　　V6路从洛阳站发车，走金谷园路、唐宫西路、纱厂南路、健康西路、王城大道辅道、瀍涧大道、周山大道、邙岭大道至香叶路；回程从香叶路嵩山路口西发车，走周山大道至瀍涧大道后与去程运营线路一致。

　　65路发往郭寨方向的运营线路进行优化调整：从西关发车，沿原线行驶至学府街关林路口后，改走学府街、伊洛路至王城大道恢复原线。（洛报融媒记者 冯莹雅 文/图 通讯员 赵承 韩菲菲）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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