洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中秋节，来王城公园免费赏菊吧！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 19:43

　　金秋送爽，佳节将至。洛报融媒记者从洛阳市王城公园了解到，在双节即将来临之际，为营造欢乐祥和的节日气氛，该园精心准备了3万余盆菊花、绿植及造型典雅的盆景，邀请市民前来赏菊。

　　17日上午，一场秋雨如约而至，王城公园笼罩在淡淡的雨雾之中。我们在现场看到，该园工作人员正加紧摆放各式菊花，对园内植物进行彩化，营造欢乐的节日氛围。

　　今年是中国共产党成立一百周年，王城公园在方案设计、氛围营造、景点布置等方面充分考虑建党百年内容，突出建党百年主题。在王城公园的大门口，大型菊花主题造型“献礼百年华诞”引人注意。“这里主要摆放着菊球和盆景菊，用来烘托欣欣向荣的气氛。”该园技术人员薛萌介绍道。

 

　　在“世纪梦圆”大型主题造型中，菊花品种更为丰富。这里摆放着200多盆标本菊，花型大都圆润饱满，有洁白如玉的，还有灿若艳阳的，五颜六色的菊花争奇斗艳。“此次标本菊选用的都是名贵品种，有国华上将、金鸡红翎、泉乡水长等，寓意着祖国的繁荣昌盛。”薛萌介绍。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    新闻排行
  • 市直事业单位招聘！涉及洛阳30个委局5...
  • 全供事业编制！洛阳老城区公开招聘工...
  • 洛阳举办重点企业紧缺人才招聘会 10大...
  • “迎双节”乒羽邀请赛精彩举行【组图】
  • 今天到19日，洛阳将出现明显降水天气过程
  • 《登场了！洛阳》正式开播，开启洛阳...
  • 江凌到市纪委监委、市委宣传部调研
  • 原洛栾快速通道修复养护工程启动 已实...
  • 乡贤回乡带起“雁归经济”
  • 中秋、国庆假期，洛阳纪检监察机关将...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    美丽的小白花

    残荷之美

    大花马齿苋

    夕阳归途
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605