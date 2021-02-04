中秋节，来王城公园免费赏菊吧！

金秋送爽，佳节将至。洛报融媒记者从洛阳市王城公园了解到，在双节即将来临之际，为营造欢乐祥和的节日气氛，该园精心准备了3万余盆菊花、绿植及造型典雅的盆景，邀请市民前来赏菊。

金秋送爽，佳节将至。洛报融媒记者从洛阳市王城公园了解到，在双节即将来临之际，为营造欢乐祥和的节日气氛，该园精心准备了3万余盆菊花、绿植及造型典雅的盆景，邀请市民前来赏菊。

17日上午，一场秋雨如约而至，王城公园笼罩在淡淡的雨雾之中。我们在现场看到，该园工作人员正加紧摆放各式菊花，对园内植物进行彩化，营造欢乐的节日氛围。

今年是中国共产党成立一百周年，王城公园在方案设计、氛围营造、景点布置等方面充分考虑建党百年内容，突出建党百年主题。在王城公园的大门口，大型菊花主题造型“献礼百年华诞”引人注意。“这里主要摆放着菊球和盆景菊，用来烘托欣欣向荣的气氛。”该园技术人员薛萌介绍道。

在“世纪梦圆”大型主题造型中，菊花品种更为丰富。这里摆放着200多盆标本菊，花型大都圆润饱满，有洁白如玉的，还有灿若艳阳的，五颜六色的菊花争奇斗艳。“此次标本菊选用的都是名贵品种，有国华上将、金鸡红翎、泉乡水长等，寓意着祖国的繁荣昌盛。”薛萌介绍。