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洛阳县区党委换届工作全面完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.14 22:06

　　洛报融媒记者从洛阳市委组织部获悉，截至9月14日，洛阳县区党委换届工作全面完成，顺利选出新一届县区党委领导班子，实现了“绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、树立好导向、形成好气象”的目标。

　　自县区党委换届工作启动以来，洛阳严格落实中央和省委决策部署，把政治标准放在换届工作的首要位置，牢牢把握党对换届工作的领导权、主动权。洛阳始终坚持党管干部原则，强化党组织主导作用，坚持严的主基调，保障全市换届风清气正、纪律严明，让想干事、能干事、敢担当、善作为的干部脱颖而出。

　　通过换届，14个县区共选举产生党委书记14名，副书记28名，党委常委112名。县区党委班子干部结构得到进一步优化，实现了平均年龄、学历层次、任职经历、班子结构、来源渠道“一降一升三优化”。党委班子平均年龄46.1岁，大学及以上学历占95.7%，党委班子中具有乡镇(街道)党政正职经历干部占班子成员总数近三分之一。班子整体功能得到进一步增强，一大批在三大攻坚战、项目建设、乡村振兴、疫情防控、防汛救灾等工作一线表现优秀、实绩突出的干部进入新一届党委领导班子。班子凝聚力、战斗力持续增强，干部干事创业的氛围更加浓厚，推动县域经济高质量发展的信心和斗志得到进一步提升。

　　洛阳市委组织部有关负责人介绍，下一步，洛阳将持续做好换届“后半篇”文章，把思想政治建设作为班子建设的重要内容，全面强化领导干部教育培训，深入推进党史学习教育，建立完善分类考核机制，探索建立负向激励办法，坚持“项目为王”发展理念，持续树牢正确选人用人导向。同时，严格落实全面从严治党各项要求，统筹用好问责手段，着力实现从严管党治党与激励干事创业的有机统一，引导各级领导干部坚守初心使命，勇于担当作为，在践行“十大战略”、向着“两个确保”奋勇前进中作出新的更大贡献。(洛报融媒记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 张甲午)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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