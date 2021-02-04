撤销卡点、恢复营业！洛阳这些县区最新发布

撤销卡点、恢复营业！关于疫情防控，洛阳高新区、瀍河区、新安县、嵩县发布最新内容。

高新区

洛阳高新区(自贸区)

新冠肺炎疫情防控指挥部

关于进一步规范疫情防控

相关管控措施的通告

为进一步提高疫情防控工作的科学性、规范性、精准性，在做好疫情防控的基础上，确保全区人民群众正常生产生活秩序，根据市疫情防控指挥部相关要求，结合我区实际，现将有关事宜通告如下：

一、除市公安局审定设置的疫情防控交通卡点外，严禁在辖区道路擅自设置疫情防控交通卡点。

凡未经同意并备案的疫情防控交通卡点，立即全部撤销。

二、公园、游园等非密闭公共场所，实行错峰、限流，在做好疫情防控的基础上，面向公众有序开放。

出入人员必须戴口罩，做好个人防护，避免过度聚集。

三、餐馆、饭店等餐饮场所从业人员必须接种新冠肺炎疫苗并进行核酸检测后方可上岗，操作全程佩戴口罩，店内做好通风、消毒等卫生清洁工作；餐饮单位采购、使用进口冷链食品必须查验“三证一码”，坚决杜绝加工使用不合格的进口冷链食品。

进店人员必须落实戴口罩、测体温、查验健康码等疫情防控措施，发现有红码、黄码人员，要禁止其入内并第一时间上报街道、社区；拒绝发热、咳嗽等人员就餐；防止门店扎堆聚集，限制就餐人员流量，科学设置餐桌间距，最大限度降低人员密度；提倡电话订餐、网络订餐、限时就餐；倡导文明就餐，提倡使用公筷公勺。

各餐饮单位要严格落实疫情防控主体责任，对防控措施落实不力的，将依法停业整顿，从重处罚。

四、辖区各机关、企事业单位要做好大厅、房间、楼梯、电梯等公共区域的卫生清洁、通风消毒，对出入人员严格落实戴口罩、测体温、查验健康码等疫情防控措施，严防疫情传播。

五、辖区群众务必做好个人防护，时刻谨记戴口罩、勤洗手、常通风、少聚集、一米线，当好健康第一责任人；关注官方渠道发布信息，不造谣、不信谣、不传谣；在商场、超市、酒店、公交车等公共场所，主动配合做好戴口罩、验码、测温、一米线等防控措施；谨慎出行，减少外出，避免前往中高风险地区；减少聚会、聚餐；全员核酸检测时，按要求准备材料，听从指挥，有序排队，礼让孕妇、老人、小孩等行动不方便人群。

六、接种新冠疫苗安全免费可靠，是预防新冠肺炎传播最经济、最有效的手段，更是每一位公民应当履行的责任和义务。请辖区广大居民在无接种禁忌症的情况下，积极主动尽早接种新冠肺炎疫苗，为构建群体免疫屏障贡献一“臂”之力。

当前，疫情防控形势依然严峻复杂，辖区广大人民群众要勠力同心，群防群控，自觉遵守各项疫情防控规定。各机关企事业单位、餐饮单位务必严格落实疫情防控各项措施，齐心协力，为全区人民群众提供一个健康安全和谐有序的工作生活环境。

2021年8月21日