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【县区党代会上看民生】孟津区第一次党代会上提出乡村旅游新打算
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.18 08:36

　　开栏语：近日，我市各县区陆续进入“党代会时间”。党代会是各县区政治生活中的一件大事，事关高质量发展，事关人民美好生活。在此前已报道的洛龙区党代会基础上，本报今起推出《县区党代会上看民生》栏目，晒一晒各县区党代会上关于民生改善的目标打算、务实举措，一起来看看吧。

　　记者从近日召开的孟津区第一次党代会上获悉，该区将致力改善民生，大力发展乡村旅游特别是民宿经济，打造内联外通、安全高效、协调发展的现代综合立体交通网。

　　会议透露，今后5年，孟津区将围绕“老家老庄、老院老墙、老屋老房、老事老样、老物老墓、老爹老娘”做文章，努力打造文化遗产的传承地、乡愁乡情的寄托处。

　　今后，孟津区除了加强文化遗产的保护利用，还将加快卫坡文旅、清桐谷、河之洲度假酒店、黄河文化教育传承基地等文旅项目建设，谋划推动小浪底翠绿湖旅游开发、沿黄古村落开发、西霞院河洛研学营地、望京门遗址保护利用等项目，将启动遗址公园、体育中心、大学城等项目。

　　孟津区有关负责人表示，孟津区将深入研究和对接城市消费群体需求，强化“经营山水、经营乡愁、经营美丽”的乡村经营理念，以点带面建设特色田园乡村，增强体验感、做出乡土味，吸引更多的游客走进孟津，体验乡村风情，以“田园生金”助力乡村振兴。其中，会盟镇李庄村将依托银滩农业观光园和稻田风光资源，铁谢村、周口村将依托黄河绿道风光和历史文化资源，小浪底镇乔庄村和庙护村将依托小浪底景区和特色建筑资源，成立乡村旅游合作社，利用老宅院大力发展民宿经济，助力乡村振兴。

　　教育也是此次党代会部署的一个重点。下一步，孟津区将加快新区高中、育才二期等项目建设，新建改扩建一批义务教育学校、公办幼儿园、农村义务教育寄宿制学校、职业技术学校等，努力打造教育强区。

　　会议还提出，将加快实施5G网络全覆盖和充电基础设施布局建设，加速小浪底专用线、黄河大道、世纪大道、中原路、S240特大桥等建设，强化洛阳北门户枢纽功能，打造内联外通、安全高效、协调发展的现代综合立体交通网。（记者 何奕儒 通讯员 董洁）
[ 责任编辑：潘亮]
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