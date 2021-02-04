即日起，洛阳各县区预售楼盘、期房签约合同等信息可“一键”查询

10日，洛报融媒记者从洛阳市住房保障和房产服务中心获悉，目前，洛阳市住房保障和房产服务中心门户网站上线新功能，可供市民查询各县区房地产相关信息。

10日，洛报融媒记者从洛阳市住房保障和房产服务中心获悉，目前，洛阳市住房保障和房产服务中心门户网站上线新功能，可供市民查询各县区房地产相关信息。

以往，市民可通过洛阳市住房保障和房产服务中心门户网站查询市区预售楼盘、期房签约、现房签约等信息，但想了解各县区的此类信息，无法直接通过网上查询实现。

近日，洛阳市住房保障和房产服务中心结合市民对住房信息的查询需求，对中心门户网站进行优化升级。

升级后，洛阳市住房保障和房产服务中心门户网站“我要查”版块中，增加了县区房地产市场动态、预售楼盘查询、期房签约合同查询、现房签约合同查询、存量房签约合同查询、业务进度查询、房屋预售指导价格查询等功能。市民通过该网站，即可实现市、县两级房产交易全业务信息查询。

相关链接：

●县预售楼盘及预售指导价查询功能使用说明

在洛阳市住房保障和房产服务中心网站首页“我要查”版块，点击“县预售楼盘查询”进入县区动态页面。通过输入项目名称、坐落或是预售许可证号等，可搜索具体项目。点击项目名称，可查看项目详细预售信息。

在预售楼盘公示页面，点击“楼栋信息”后方“楼盘表”，进入项目楼盘表，通过勾选建筑面积、套内面积、规划用途、拟售单价、拟售总价等方框，即可查看到该楼栋具体楼盘表信息(如楼盘表信息无法显示，可将浏览器设置为兼容模式)。在预售楼盘公示页面，点击“楼栋信息”后方“指导价”，进入“预售指导价查询”页面，输入需要查询的房号，即可查看房屋具体预算指导价格信息。

●县签约合同查询功能使用说明

根据已经签约的合同类型，在网站首页“我要查”版块，点击对应的“县期房签约查询”“县现房签约查询”或“县存量房签约查询”，通过输入合同号、密码，即可查询具体的合同备案信息(合同号在所签合同封面右上角，以YS或是XS开头；密码是在合同网签时由开发公司设置的，具体可咨询开发公司)。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘飞)