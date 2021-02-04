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洛阳实现新时代文明实践中心试点县和城市区中心、所、站三级全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.08 08:22
新安县新时代文明实践中心开展“九九公益活动”

　　近日，记者从市文明办获悉，我市新时代文明实践中心试点建设工作自2018年开展以来，不断探索创新，取得阶段性成果。截至目前，我市实现新时代文明实践中心试点县和城市区中心、所、站三级全覆盖。

　　作为为群众办实事的重要平台，新时代文明实践中心广泛开展宣讲活动，推动党的科学理论和革命故事、英雄人物事迹深入人心。同时，继续实施“新时代宣讲师”志愿服务计划，组织宣讲师走进基层服务党史学习教育；充分发挥革命博物馆、纪念馆、党史馆、烈士陵园等“红色基因库”作用，讲好党史故事。

　　与此同时，新时代文明实践中心整合基层公共服务阵地资源，初步打造了教育、文化、科技与科普、健身体育等服务平台。今年以来，我市新时代文明实践中心开展志愿服务项目535个，开展活动6591项(次)。

　　另外，我市不断创新，实现百姓“点单”，中心“派单”，志愿者“接单”，群众“评单”。新安县作为国家级试点县，积极探索新时代文明实践中心和县级融媒体中心“两中心”信息联通、业务互动、功能融合，促进“两中心”融合发展。

　　截至目前，我市新时代文明实践中心共17个、新时代文明实践所174个、新时代文明实践站共2086个；志愿服务队共3200多支，其中“10+N”志愿服务队267个。

　　市文明办相关负责人说，年底前，我市新时代文明实践中心全国试点县要孵化20个、省级试点县要孵化15个，其他县(区)要孵化10个服务能力强的志愿服务组织。（记者 贾臻 通讯员 张宏波 李云 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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