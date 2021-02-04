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洛阳市创建办：多措并举搞创建 齐心协力美洛城
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.14 08:21

　　从车水马龙的宽敞大街到灯光明亮的背街小巷，随处可见市容市貌的显著变化，宜居宜业的环境已成为洛阳这个城市新的竞争力。

　　今年以来，市创建办(文明办)持续开展以“助力副中心，扮靓洛阳城”为主题的城市清洁集中行动。全市人民齐心协力，让洛城展现独有魅力。

　　齐力·动力·加力

　　“如今，城市清洁已成为市民生活的一部分，不仅扮靓了城市，还培育了文明理念。”昨日，在西工区天城一品小区，居民胡先生说，每个周五下午，他都会和家人一起参与城市清洁行动，大家齐动手，一起扮靓家园。

　　按照市委“把平时当节日、把节日当平时”和“清洗城市、清洗街道”要求，结合文明城市创建和爱国卫生运动，今年以来，我市持续开展以“助力副中心，扮靓洛阳城”为主题的城市清洁集中行动。市创建办(文明办)先后动员机关党员志愿者、社区工作人员等330余万人次，累计出动大小型机扫车、洒水喷雾车27万余台次，清理各类垃圾5万余吨。

　　“创建不是拿块牌子，要让创建常态化，这是民之所需，发展所需。”市创建办相关负责人说，市创建办按照《洛阳市2021年城市清洁专项行动督查方案》，建立了“周督查、月通报”制度，加大对“城市清洁”行动落实情况的专项督查力度。目前，我市已成立15个督查组，城市清洁集中行动覆盖2464个小区，以及142个乡镇2703个村。

　　下沉·特色·为民

　　“有了便民服务卡，有困难就打个电话，既省时又省力，太贴心啦！”近日，在孟津区金色阳光小区，拿到便民服务卡的居民高兴地说。一张小小的便民服务卡，上面印有水、燃气、供暖、社保等相关便民服务电话，让居民足不出户就可享受生活类的上门服务。

　　这是“分包社区”的生动体现，更是城市创建的创新之举。

　　今年以来，市创建办(文明办)联合市直各部门、各级文明单位下沉社区，携手社区工作人员、居民和志愿者倾听社区呼声，了解群众诉求，找症结、寻对策，针对急需解决的难点进行梳理，纳入“问题清单”，与相关职能部门协调解决，切实将服务群众举措落到实处。

　　截至目前，我市已有863家各级文明单位分包全市城市社区和1003个市直单位家属院，真正打通服务群众的“最后一公里”。

　　和谐·文明·幸福

　　“洛阳更干净了，也更漂亮了!”9月13日，在杭州打工返乡的市民牛继龙说，从下火车到家中，所经之处，道路更宽敞了，街巷更整洁了……

　　家住武汉路社区三英花园的居民修女士对此深有体会。作为一个20多年的老小区，三英花园小区原来环境脏乱、停车无序，在创建常态化的当下，该小区成立了“议事会”，激发居民主人翁意识，共同推进创卫工作。时间不长，小区停车秩序好转了，楼道杂物消失了，卫生死角变得干净了……

　　创建为民，全民创建。我市围绕“爱国卫生运动”“健康城市建设”“夯实疫情防控‘免疫墙’”等主题，扎实推进城市清洁运动，使城市创建深入人心。

　　如今的洛阳，乱扔垃圾、乱穿马路、随意抽烟等现象少了，礼让行人、垃圾分类投放、文明养宠等行为多了，城市变得更美、更净、更有序了……（记者 贾臻 通讯员 马国利 陈志强）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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