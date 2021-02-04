公告：洛阳定于9月18日统一组织人防警报试鸣

根据《中华人民共和国人民防空法》，为进一步加强国防宣传教育，增强全民国防观念和人防意识，检验我市人防警报设备设施的战备性能，我市定于2021年9月18日上午10时至10时31分，在全市(含县域)统一组织人防警报试鸣。

根据《中华人民共和国人民防空法》，为进一步加强国防宣传教育，增强全民国防观念和人防意识，检验我市人防警报设备设施的战备性能，我市定于2021年9月18日上午10时至10时31分，在全市(含县域)统一组织人防警报试鸣。 公告 根据《中华人民共和国人民防空法》，为进一步加强国防宣传教育，增强全民国防观念和人防意识，检验我市人防警报设备设施的战备性能，我市定于2021年9月18日上午10时至10时31分，在全市(含县域)统一组织人防警报试鸣。届时，人防指挥通信车将同步发放防空警报信号，望全市居民不必恐慌，正常进行生产、生活和工作。 试鸣防空警报分为：预先警报、空袭警报、解除警报。 一、预先警报：鸣36秒，停24秒，反复3遍，时间3分钟。重复2遍为一个周期。 二、空袭警报：鸣6秒，停6秒，反复15遍，时间3分钟。重复2遍为一个周期。 三、解除警报：连续长鸣3分钟。 洛阳市人民政府