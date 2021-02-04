脆甜冬枣上市 偃师果农坚持绿色种植受青睐

近日，本网刊发偃师区高龙镇大屯村高贤武夫妇的冬枣成熟，却为销路发愁的报道后，我市多家爱心单位通过购时惠网上商城购买冬枣，不少热心市民也拨打记者电话，表示愿意帮助他们，并纷纷下单订购。

近日，本网刊发偃师区高龙镇大屯村高贤武夫妇的冬枣成熟，却为销路发愁的报道后，我市多家爱心单位通过购时惠网上商城购买冬枣，不少热心市民也拨打记者电话，表示愿意帮助他们，并纷纷下单订购。截至今天下午记者发稿时，高贤武夫妇的冬枣已通过“百万党员消费助农”活动累计销售5000余斤。

市民李女士说，看到媒体报道高贤武夫妇的故事，被夫妇俩坚持绿色种植、不轻言放弃的精神打动。“快到中秋节了，我直接下单买了4箱，冬枣耐放，送亲朋好友也有面子。”

“我在购时惠上买的冬枣皮薄肉嫩，有蜂蜜般淡淡的甜香味，吃起来很爽口。”41岁的朱女士反馈说，“果实大小匀称，重要的是不打膨大剂，不施化肥，跟市面上的一些‘糖精枣’口感真是不一样！”

陈先生告诉记者，他8日在线上订购冬枣，当天傍晚就收到了，拿回家女儿一口气吃了八九个，一边吃还一边说：“太好吃啦！”

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8日一早，购时惠网上商城将高贤武夫妇的冬枣上架销售，多家爱心单位和热心市民通过“百万党员消费助农”通道争相购买。据工作人员统计，截至今天下午，爱心单位已购买500多箱冬枣，共计2000多斤；热心市民线上抢购近600单，共计近3000斤。

与此同时，平顶山爱心人士在朋友圈看到冬枣的助农海报，并了解到其品质好、价格低的优势后，准备发起一波团购，用实际行动帮助高贤武夫妇。

记者了解到，高贤武夫妇果园里现在每天还有2000多斤冬枣成熟，预计将持续到10月底。

如果您也想要帮助他们，可以扫下面的二维码下单，购时惠网上商城工作人员将第一时间把产品送到您的家中。如有单位意向团购或想要举办“百万党员消费助农”专场活动，可与购时惠工作人员联系，电话：18567651704。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 杜常青 文/图)