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新国标信号灯，您看懂了吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.08 19:46

　　近日，一些市民经过开元大道与通济街交叉口、滨河北路右转上西苑桥等路口时发现，路口的信号灯有变化：路口左转、右转箭头信号灯有时候不亮。“箭头信号灯不亮时，到底是该走还是该等？”“信号灯是不是出故障了？”洛阳市交警部门解答疑问：信号灯并没坏，这些信号灯是采用了新国标的显示方式。

　　洛阳市交警支队相关负责人说，根据新版的信号灯设置国家标准《道路交通信号灯设置与安装规范》，交警部门正逐步对我市路口信号灯的显示方式进行调整。

　　“信号灯上的圆盘灯是机动车信号灯，箭头灯是方向指示信号灯。我市部分路口存在左转加直行的车道，以前，这些路口的信号灯既有圆盘灯，又有箭头灯，很容易造成左转、直行车辆相互影响。因此，为了提高通行效率，根据信号灯新国标，我们正逐步对这些路口的左转信号灯进行关闭。”该负责人说，此外，根据新国标，在相对方向车流同时放行时，机动车信号灯与方向指示信号灯不得同时亮绿灯。

　　该负责人说，根据新国标，驾驶员在经过路口时，只要记住以下规则，就可以正确根据信号灯指示通行。

　　打算右转时，只看右转箭头方向指示信号灯，只要不是红灯，就允许在保证安全的情况下右转通行；打算直行时，只看圆盘灯，红灯停、绿灯行；打算左转时，优先看左转箭头方向指示信号灯，如果路口没有箭头灯或箭头灯不亮，则根据圆盘灯的显示，红灯停、绿灯允许左转。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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