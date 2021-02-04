居民家饮用水呈白色浑浊状？专家：是正常的气浊现象

今天上午，家住洛阳市洛龙区安乐镇安乐村的市民陈先生通过洛阳网“百姓呼声”反映，近日，他发现自家居民饮用水的水质呈白色混浊状，放置一会儿会变清，他想知道这种情况是否预示着水质出现了问题，是否还能正常用水。

今天上午，家住洛阳市洛龙区安乐镇安乐村的市民陈先生通过洛阳网“百姓呼声”反映，近日，他发现自家居民饮用水的水质呈白色混浊状，放置一会儿会变清，他想知道这种情况是否预示着水质出现了问题，是否还能正常用水。

饮用水为何会呈白色状，这样的水还能喝吗？带着陈先生的疑问，洛报融媒记者采访到了安乐镇政府和省城市供水水质监测网洛阳监测站的相关负责人。

安乐镇政府相关负责人介绍，安乐镇共有集中供水水源井16眼，其中，安乐村3眼。为保障群众饮水安全，洛龙区政府及区水利局会常年按频次对这些饮水水源井进行水质检测，最近一次发生于8月3日至7日，检测结果显示，安乐村的3眼水源井的水质均符合相关标准，该结果也已在安乐村公示。