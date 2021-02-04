洛阳市消防救援支队：警惕！有人冒充消防救援部门行骗

近日，有市民反映，接到自称消防救援部门人员发来的短信，推销消防安全器材。洛报融媒记者核实发现，这是不法分子的骗局。近期，类似手法在全国各地也时有发生。

近日，有市民反映，接到自称消防救援部门人员发来的短信，推销消防安全器材。洛报融媒记者核实发现，这是不法分子的骗局。近期，类似手法在全国各地也时有发生。

昨日，洛阳市消防救援部门为您拆穿这类骗局。

洛阳市消防救援支队相关部门负责人说，不法分子冒充消防救援部门人员行骗，主要有以下几种手法。

●强制推销书籍、器材

不法分子冒充消防救援部门工作人员，以社会消防安全培训为由，强制相关单位买培训书籍，向私人账号支付培训费用。否则，威胁对该单位进行处罚。

还有不法分子冒充消防执法人员，对单位进行消防安全检查，然后以该单位缺少消防安全设施器材为由，要求对方必须从指定公司购买。

洛阳消防救援部门提醒：消防救援部门面向社会单位的消防安全教育培训不收任何费用，也从不生产、经营、销售消防设施设备或器材装备，打着任何旗号强制或变相销售消防产品的都是骗子。