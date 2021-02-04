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洛阳市消防救援支队：警惕！有人冒充消防救援部门行骗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.03 19:18

　　近日，有市民反映，接到自称消防救援部门人员发来的短信，推销消防安全器材。洛报融媒记者核实发现，这是不法分子的骗局。近期，类似手法在全国各地也时有发生。

　　昨日，洛阳市消防救援部门为您拆穿这类骗局。

　　洛阳市消防救援支队相关部门负责人说，不法分子冒充消防救援部门人员行骗，主要有以下几种手法。

　　●强制推销书籍、器材

　　不法分子冒充消防救援部门工作人员，以社会消防安全培训为由，强制相关单位买培训书籍，向私人账号支付培训费用。否则，威胁对该单位进行处罚。

　　还有不法分子冒充消防执法人员，对单位进行消防安全检查，然后以该单位缺少消防安全设施器材为由，要求对方必须从指定公司购买。

　　洛阳消防救援部门提醒：消防救援部门面向社会单位的消防安全教育培训不收任何费用，也从不生产、经营、销售消防设施设备或器材装备，打着任何旗号强制或变相销售消防产品的都是骗子。

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[ 责任编辑：唐好优]
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