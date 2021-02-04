洛阳警方提醒：网上注册填写个人信息时 务必查看相关网络平台资质是否正规

近日，我市警方发布的一则信息引起市民关注：浙江警方摧毁了一条网络非法买卖个人手持证件照的黑色产业链，截获手持证件照110多万份。
近日，我市警方发布的一则信息引起市民关注：浙江警方摧毁了一条网络非法买卖个人手持证件照的黑色产业链，截获手持证件照110多万份。
近日，我市警方发布的一则信息引起市民关注：浙江警方摧毁了一条网络非法买卖个人手持证件照的黑色产业链，截获手持证件照110多万份。
手持证件照泄露有什么危害，又该如何防范？昨日，记者进行了采访。
手持证件照验证很常见
在生活中，不少市民在注册、使用某款App或者办理某项业务时，常被要求提供手持证件照的照片进行身份验证。
“我们在办理信贷业务时，会拍摄客户手持证件照的照片，以证明客户是本人亲自办理的业务，且本人对业务内容认可。”我市一家银行的工作人员说，不同银行有不同的规定，但行业内涉及金融信贷的业务，大多需要进行类似的验证。
我市一位保险行业从业者表示，他们在办理人寿保险时，也需要客户手持证件，进行拍照或录视频，以验证客户的身份。
除此之外，记者在网上查询发现，一些金融借贷、网络社区、房屋中介类的App等，在注册、认证、开户等环节，也要求用户上传手持证件的照片进行验证。
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