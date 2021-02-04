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提醒！在线办理社保业务，需登录“河南省社会保障网上服务平台”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 记者跑腿  来源: 洛阳网 2021.09.02 20:05

　　2日，洛阳市民常先生在洛阳网“百姓呼声”上反映，他通过“豫事办”App办理工伤保险业务，但一直无法提交资料。随后，他登录网站“河南省社会保障网上服务平台”，这次提交成功。常先生想知道这是什么原因。

　　洛报融媒记者联系洛阳市社保中心得知，目前，全市社保业务有线上、线下两种渠道办理。

　　●线上渠道：

　　单位社保业务需要登录“河南省社会保障网上服务平台”，选择“单位办事通道”进行查询、办理。

　　个人社保业务可通过“河南社保”App、“豫事办”App和“河南省社会保障网上服务平台”网站进行查询、办理；

　　需要注意的是，线上渠道中的移动端，即“河南社保”App和“豫事办”App，目前只开通参保信息查询功能，没有开通受理、经办功能。因此，参保单位和个人若要在线办理社保业务，需登录“河南省社会保障网上服务平台”网站。

　　●线下渠道：

　　参保单位和个人可到市、县(区)社保大厅办理，也可到挂有“社银一体化网点”标牌银行网点办理。

　　社银一体化服务网点，就是把社保窗口搬进银行，方便群众在家门口就能办理社保业务。目前，洛阳城市区社银一体化网点共有53个，可受理220项社保业务，包括参保登记、查询打印、转移接续、待遇发放、待遇认证等，基本涵盖了单位和个人社保业务，单位只要携带相关资料，群众只要携带个人社保卡或身份证就能现场办理。

　　洛阳城市区53个社银一体化网点地址

(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 范广卿)
[ 责任编辑：崔利利]
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