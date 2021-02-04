一碗羊肉汤 留香百余年！铁谢羊肉汤制作技艺入选省级非遗名录

清晨一碗汤，神仙都不当。汤是洛阳独特的饮食文化符号，土生土长的洛阳人习惯在汤汽的氤氲中开启一天的生活。在花样繁多的汤里，羊肉汤始终占据一席之地。位于孟津区白鹤镇铁谢村的铁谢李松羊肉汤，就是洛阳羊肉汤文化的典型代表。

切羊肉 记者 李冰 摄

清晨一碗汤，神仙都不当。汤是洛阳独特的饮食文化符号，土生土长的洛阳人习惯在汤汽的氤氲中开启一天的生活。在花样繁多的汤里，羊肉汤始终占据一席之地。位于孟津区白鹤镇铁谢村的铁谢李松羊肉汤，就是洛阳羊肉汤文化的典型代表。

唇齿留香百余年

熬煮好的铁谢李松羊肉汤，汤水清澈，香气四溢。刚出炉的油酥饼表皮松脆、内质软糯，将其撕开泡入羊肉汤中，油酥饼吸收了羊肉汤的香味，一口下去让人回味无穷。

为了喝上这碗羊肉汤，食客们不惜驱车几十公里赶来。每天早上，汤馆内坐满了食客；到了双休日，喝汤的场面更为壮观。

这碗让人唇齿留香的羊肉汤已有100多年的历史。

铁谢李松羊肉汤发源于古渡口铁谢村。隋朝开通运河后，运河以洛阳为中心通往全国，铁谢村位于黄河中下游交界处，有黄河中下游最大的水旱码头，全国各地的货物在此集散。走南闯北的客商讲究吃饭的便捷，又加上洛阳气候干燥，因此他们偏好方便又有汤水的小吃。于是，1910年，铁谢李松羊肉汤创始人李西连在家门口开了一家羊肉汤馆，羊肉汤制作精细、选料考究，3分钟就可以上桌，深受客商和当地居民的喜爱。

新中国成立后，第二代传承人李正本子承父业，把这项技艺发扬光大。第三代传承人李松，从小跟着父亲杀羊、熬汤，潜心学艺，在祖传工艺的基础上升级李氏调料，改进熬汤技艺，使铁谢李松羊肉汤快速发展为当地的品牌饮食。