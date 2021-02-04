洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

一碗羊肉汤 留香百余年！铁谢羊肉汤制作技艺入选省级非遗名录
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.01 08:55
切羊肉 记者 李冰 摄

　　清晨一碗汤，神仙都不当。汤是洛阳独特的饮食文化符号，土生土长的洛阳人习惯在汤汽的氤氲中开启一天的生活。在花样繁多的汤里，羊肉汤始终占据一席之地。位于孟津区白鹤镇铁谢村的铁谢李松羊肉汤，就是洛阳羊肉汤文化的典型代表。

　　唇齿留香百余年

　　熬煮好的铁谢李松羊肉汤，汤水清澈，香气四溢。刚出炉的油酥饼表皮松脆、内质软糯，将其撕开泡入羊肉汤中，油酥饼吸收了羊肉汤的香味，一口下去让人回味无穷。

　　为了喝上这碗羊肉汤，食客们不惜驱车几十公里赶来。每天早上，汤馆内坐满了食客；到了双休日，喝汤的场面更为壮观。

　　这碗让人唇齿留香的羊肉汤已有100多年的历史。

　　铁谢李松羊肉汤发源于古渡口铁谢村。隋朝开通运河后，运河以洛阳为中心通往全国，铁谢村位于黄河中下游交界处，有黄河中下游最大的水旱码头，全国各地的货物在此集散。走南闯北的客商讲究吃饭的便捷，又加上洛阳气候干燥，因此他们偏好方便又有汤水的小吃。于是，1910年，铁谢李松羊肉汤创始人李西连在家门口开了一家羊肉汤馆，羊肉汤制作精细、选料考究，3分钟就可以上桌，深受客商和当地居民的喜爱。

　　新中国成立后，第二代传承人李正本子承父业，把这项技艺发扬光大。第三代传承人李松，从小跟着父亲杀羊、熬汤，潜心学艺，在祖传工艺的基础上升级李氏调料，改进熬汤技艺，使铁谢李松羊肉汤快速发展为当地的品牌饮食。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
    游园访古赏赏景 这条线路您试试
        在洛龙区东北部的李楼镇，不仅藏着历史和文化，还有着精美的园林风光。
  • ·古寨遗址竹马，苏羊村里人家
  • ·周山公园藏着数字“1”到“9”的密码 破解就能拾得好景色
  • ·米酒+咖啡 新奇味道美
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，洛阳地铁2号线开始试运行
  • 速看！契税法9月1日起实施 这些热点问...
  • 江凌到伊滨区调研并主持召开座谈会
  • 今日下午到夜里 洛阳降水将逐渐结束
  • 江凌与河南交投集团董事长程日盛举行会谈
  • 9月1日起，洛阳市启动城乡居民参保缴...
  • 受持续降雨影响，洛阳一小区楼前出现塌方
  • 徐衣显调研市属国有文化企业时强调：...
  • 万人助万企进行时：洛龙区首个企业跨...
  • 孟津这种梨长得像苹果 团购1小时爆卖1...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    奥运冠军鲍珊菊载誉返...
    洛阳体育经营活动场所...
    马明盼：甜蜜事业惠乡...
    洛龙区：推出“云端阅...
    精彩热帖

    足球少年

    拍日出

    秋葵

    抱犊寨风光
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605