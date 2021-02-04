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破解停车难，不妨多些“见缝插针”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.30 08:35

　　远看是个街头小游园，近看地下“藏”着一个立体车库。看晚报，洛阳首座地下立体停车场——西工体育场停车场建成投用，这个停车场地下4层，共有停车位81个，由于占地面积小、停车多，解决了周边群众停车难的问题，受到网友关注点赞。

　　地面上没有空间建停车场，就向地下要空间。该停车场位于九都路与七一路交叉口西南角，有关方面利用路口的小游园，建成这个走近才能发现的地下停车场，成功破解附近车多位少、建设用地紧张等难题。同时，停车场采用更智能化的“巷道堆垛”停车模式，取一辆车平均只要90秒，停车体验也折射出细节用心。

　　“见缝插针”，是洛阳加快停车场建设的一个缩影。我市中心城区车多位少，停车难问题突出，由于城市寸土寸金，用地非常紧张，停车场建设历史欠账太多。近年，我市连续把停车场建设作为民生实事，想方设法在城市空地上、立交桥下和商业热点区域周边找空间，加快建设停车设施和立体车库，“上天入地、见缝插针”破解停车难问题，现已建成各类停车场2100多个，停车位超过42万个，方便了市民出行，提升了城市功能。

　　外边看不见的“里子”做好了，城市才真正有“面子”。一座城市是否宜居，不仅要看鳞次栉比的高楼大厦，更要看城市内在的功能，比如停车、教育和医疗等功能，是否满足市民的美好生活需要，这些隐藏的细节，最能展现一座城市的“功力”。

　　当下，洛阳正着手完善城市功能，无论是教育资源布局补短板，还是医院诊疗区域布局优化，同样面临着发展空间不足的制约。搞好“里子工程”不妨多些“见缝插针”，用绣花般的细心、耐心、巧心提高精细化水平，展现更多的魄力，不断补上城市功能的短板，这样，才能用“里子”撑起城市的“面子”。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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