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灭校外培训“虚火” 守好学校主阵地是关键（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.26 08:38

　　近日，作为首批试点城市的北京，在中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》后，发布了落实“双减”政策的具体措施，意味着“双减”政策全面进入实操阶段。不得占用法定节假日、休息日和寒暑假补课，不再审批新的学科类校外培训机构，已有机构转为非营利性机构……这些“新政”，被认为“刀刀砍在七寸上”。

　　面对“史上最严‘双减’”，有家长担心孩子不上课外辅导班，课上“吃不饱”、课后“难消化”。这样的担忧可以理解，但从政策导向来说，此次“双减”要解决的是大范围过度培训阻碍教育实质公平的问题。眼下，校外培训机构数量巨大，已基本与学校数量持平且良莠不齐。如任其发展，将形成国家教育体系之外的另一个教育体系，加上近几年大量资本涌入后展开烧钱大战，进行各种贩卖焦虑式的过度宣传，违背了教育公益属性，破坏了教育正常生态。

　　无疑，“双减”是对培训机构的“纠偏”。伴随这次政策出炉，校外培训的“虚火”有望“凉凉”，“鸡娃大战”“教育军备竞赛”也会降温。将本该属于学生自由探索、身心健康发展的时间还给学生，发挥兴趣和特长，引导学生全面而有个性地发展，真正成长为德智体美劳全面发展的祖国花朵。从促进学生健康成长的角度来看，“双减”算的是教育大账、长远账。

　　对于一些家长的关切，《意见》同样给出了回应，对变革教育教学方式、提升师资队伍水平、提高学校教育质量、强化学校教育主阵地等作出明确要求。也就是说，校外减下来，校内要加上去，就是要守住学校教书育人这一主阵地，才能将“双减”落实到底。要知道，校外培训火爆的原因之一，就是课堂教学效率不高。因此，充分发挥学校的主阵地作用，向课堂要质量，向课堂要效率，这是减负的根本所在。同时，延长学生在学校的时间，提升学校课后服务水平，让学生在学校内学足学好，有利于缓解家长焦虑。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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