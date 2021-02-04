疫情管控不宜“一刀切”（洛谭说事）

日前，市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布紧急通知，要求撤销擅自设置的疫情防控交通卡点，公园、游园等在做好防控的基础上有序开放，同时明确餐饮场所不得采取“一刀切”的方式强制关闭。这一调整，引得市民广泛点赞。

日前，市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室发布紧急通知，要求撤销擅自设置的疫情防控交通卡点，公园、游园等在做好防控的基础上有序开放，同时明确餐饮场所不得采取“一刀切”的方式强制关闭。这一调整，引得市民广泛点赞。

疫情防控确实需要严之又严，对人员聚集的重点场所当然需要重点监测、重点管理。相关管理部门守土有责，“压力山大”，这就需要我们广大市民理解、支持和配合，按要求认真遵守、落实各项规定。不过，“严”也要严之有度、严之有方。如果不分析具体情况，不掌握精准方法，“一刀切”效果未必就一定好。

这两年，新冠肺炎疫情对全国餐饮业影响巨大。紧急通知中特地针对餐饮场所的规范管控提出要求，自然是考虑到这一行业与民生的紧密联系。民以食为天，无论是大型餐饮场所，还是街边的小面馆、小饭店，它们不仅关系着老百姓的一日三餐，还关乎经营者的生计，关乎从业人员及食材供应商、物流商等多领域人员的岗位和饭碗。别的不说，洛阳作为“汤城”，早上喝碗热乎乎的汤，对于很多洛阳市民来说就是一种小小的幸福。根据目前疫情发展态势，有关部门只要注意引导餐饮场所做到“限制人员流量，做好通风、消毒等卫生清洁工作，进入人员必须落实戴口罩、测体温、查验健康码等防控措施”，餐饮场所是可以恢复堂食的。

针对餐饮场所采取“一刀切”，一味强调严防死守，从表面上看，“有魄力”“力度大”；从实质上说，是不愿作为、不会作为，采取了绝对化、简单化的做法，在解决方法上偷了懒，在针对性环节上缺了责，导致疫情防控不科学、不精准。

实际上，市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室在紧急通知中，明确提出文件下发的原因和目的，即“进一步提高疫情防控工作的科学性、规范性、精准性，在做好疫情防控的基础上，确保全市人民群众正常生产生活秩序”。这就要求我们必须提升科学防控、精准施策的水平，多采取周密细致的办法，“戴着口罩抓发展”，“一手撑伞，一手干活”。如此，既坚决守住来之不易的疫情防控成果，又把疫情对经济社会发展及群众生活带来的影响降至最低。(新闻观察员 洛谭)