【河洛党史故事】“登山精神”永不过时

登山村，村如其名。20世纪60年代，面对连绵的坡岭和纵横的沟壑，汝阳县十八盘乡登山村党支部书记赵春兰带领登山村村民，用肩挑背扛的方式，在荒山石头坡上修建梯田550多亩，从根本上改变了登山村缺粮少地的面貌，形成了艰苦奋斗、自强不息、敢为人先、务实清廉的“登山精神”。

登山村，村如其名。

20世纪60年代，面对连绵的坡岭和纵横的沟壑，汝阳县十八盘乡登山村党支部书记赵春兰带领登山村村民，用肩挑背扛的方式，在荒山石头坡上修建梯田550多亩，从根本上改变了登山村缺粮少地的面貌，形成了艰苦奋斗、自强不息、敢为人先、务实清廉的“登山精神”。

当时，“山高坡度大，地在墙上‘挂’，旱涝都成灾，要啥没有啥”是登山村的真实写照。面对恶劣的自然环境，赵春兰凭着战天斗地的革命干劲，带领村民开始了长达25年的修建梯田、改山治土工作，发出了“宁愿苦干改山河，不愿苦熬度岁月”的铮铮誓言。

这25年主要分为三个阶段：“十年改土”“八年治水”“七年综合治理”。

所谓改土，就是把“挂”在陡坡上的支离破碎的小块地变成道道梯田。条件有限，扁担、箩筐、镢头、钢钎……就是他们与大山开战的武器。10年时间，登山村群众搬倒小山丘120座，造出梯田550多亩。

关于治水，登山村的思路是，把天上的水蓄起来、沟里的水引出来、低处的水提出来、地下的水挖出来。8年时间，登山村开挖盘山渠14条，建压力池57个、水塘11座，还因地制宜建起小水电站两座，摸索出一条山区治水的新路。

在解决了温饱之后，登山村村民凭着让家乡更美更富的信念，又在本村的沟岭之间遍植梧桐、核桃、红果、柿树、花椒树等，绿化荒山3400亩，植被覆盖率达95%。7年后的登山村，山清水秀，满目翠绿。

面对接踵而来的荣誉，赵春兰说：“条件差难不倒，灾害多吓不倒，歪风邪气吹不倒，成绩大喜不倒，荣誉高夸不倒。”

至今，不倒的“登山精神”仍然激励着广大党员干部群众攻坚克难、创造美好生活。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽 赵婉冰）