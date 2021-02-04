强化领导部门服务专班落实 扎实做好重点企业专班帮扶

昨日，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责同志前往孟津区，就“万人助万企”活动联系分包的重点企业洛阳中硅高科技有限公司“退城入园”转型升级项目推进情况进行督导调研。 昨日，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责同志前往孟津区，就“万人助万企”活动联系分包的重点企业洛阳中硅高科技有限公司“退城入园”转型升级项目推进情况进行督导调研。 杨炳旭一行首先来到吉利华阳产业集聚区项目现场，详细了解项目推进、用地审批、要素保障及施工现场疫情防控等情况，随后主持召开座谈会，梳理项目推进过程中遇到的问题，逐项研究措施，压紧落实责任，明确时间节点，确保项目有序推进。 杨炳旭强调，要按照市委关于扎实做好重点企业专班帮扶，努力扩大优质存量增量要求，把确保在建重点项目顺利推进作为树立“项目为王”鲜明导向的实际行动，将这一项目作为优化中心城区与城市组团区产业项目布局和激励党员干部担当作为、推动企业转型升级的重点项目，按时间节点加快实施。要把强化要素保障作为加快项目进度的重中之重，重点强化项目规划、土地、资金等要素保障，形成加快建设的阶段性有效成果。要全面落实惠企政策，激发企业活力，健全联动机制，把精心研究宣传、落实各项惠企政策与加快项目建设进度，同步谋划、同步争取、同步兑现，以政府诚信促进营商环境改善。要强化统筹领导、督导推动、主动服务、协作配合及专班、专职、专责和台账管理，严格落实疫情防控要求，营造合力担当共谋发展的浓厚氛围，以实干增强城市实力、提升城市能级，奋力谱写洛阳“建强副中心、形成增长极”的崭新篇章。（记者 郭飞飞）