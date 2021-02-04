洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

强化领导部门服务专班落实 扎实做好重点企业专班帮扶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.26 08:42

　　昨日，市政协主席杨炳旭带领有关部门负责同志前往孟津区，就“万人助万企”活动联系分包的重点企业洛阳中硅高科技有限公司“退城入园”转型升级项目推进情况进行督导调研。

　　杨炳旭一行首先来到吉利华阳产业集聚区项目现场，详细了解项目推进、用地审批、要素保障及施工现场疫情防控等情况，随后主持召开座谈会，梳理项目推进过程中遇到的问题，逐项研究措施，压紧落实责任，明确时间节点，确保项目有序推进。

　　杨炳旭强调，要按照市委关于扎实做好重点企业专班帮扶，努力扩大优质存量增量要求，把确保在建重点项目顺利推进作为树立“项目为王”鲜明导向的实际行动，将这一项目作为优化中心城区与城市组团区产业项目布局和激励党员干部担当作为、推动企业转型升级的重点项目，按时间节点加快实施。要把强化要素保障作为加快项目进度的重中之重，重点强化项目规划、土地、资金等要素保障，形成加快建设的阶段性有效成果。要全面落实惠企政策，激发企业活力，健全联动机制，把精心研究宣传、落实各项惠企政策与加快项目建设进度，同步谋划、同步争取、同步兑现，以政府诚信促进营商环境改善。要强化统筹领导、督导推动、主动服务、协作配合及专班、专职、专责和台账管理，严格落实疫情防控要求，营造合力担当共谋发展的浓厚氛围，以实干增强城市实力、提升城市能级，奋力谱写洛阳“建强副中心、形成增长极”的崭新篇章。（记者 郭飞飞）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 鸟瞰图来了！洛阳市奥林匹克中心项目...
  • 江凌主持召开专题会议 研究全市教育发...
  • 洛阳8月底能完成电动自行车上牌任务吗...
  • 洛阳市区15家游园获评五星级，看看哪...
  • 人均1700元，洛阳这个社区居民喜领集...
  • 江凌：洛阳要着力建设青年友好型城市
  • 防疫消杀机器人“洛阳造”
  • 年底前，洛阳将建成一批新文旅地标
  • 灭校外培训“虚火” 守好学校主阵地是...
  • 夕阳下的凌波湖如诗如画【组图】
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    小区旧貌换新颜 提升居...
    夕阳下的凌波湖如诗如...
    洛阳市区15家游园获评...
    5万余名“河洛志愿者”...
    精彩热帖

    夏末秋初 我在等你

    川西

    新鲜辣椒

    隋唐园拾零
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605