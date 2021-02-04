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守护！这就是涧西力量！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 中共洛阳市涧西区委 2021.08.25 11:41

微视频《守护》

　　疫情就是命令，防控就是责任。面对严峻的疫情防控形势，涧西区以党建为引领，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。

　　召开疫情防控工作现场会 助力基层提升防控工作

　　涧西区为进一步发挥党建引领作用，加强基层疫情防控各项工作，促进各社区防控措施更加完善有效，8月7日上午，在重庆路街道二社区与郑州路街道南华新村社区开展疫情防控工作现场会，就党建引领卡点规范提升工作开展现场观摩。

　　要求各委局、各街道要深刻认识疫情防控的极端重要性和紧迫性，积极借鉴复制成功经验和做法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，尤其是区直机关党员干部要切实下沉到分包小区，充实人员力量，明确工作职责，主动接任务、敢于挑担子，全力协助小区党组织做好各项疫情防控工作；要联合辖区物业企业、社区民警、党员志愿者等形成疫情防控强大合力，发挥联动机制作用，坚决打赢疫情防控这场硬仗。

　　1028名区直机关干部 下沉小区协助做好疫情防控工作

　　为严格落实好“外防输入、内防反弹”防控策略，涧西区抽调1028名区直机关干部深入居民小区，协助街道、社区党员群众开展体温检测、出入人员信息登记、消毒水喷洒等工作，同舟共济、科学防治，全力守护辖区人民群众的生命安全，筑牢联防联控、群防群治的严密防线。

　　为基层一线筹集防疫物资 280余顶帐篷助力抗疫一线

　　为给小区卡点党员、社区工作人员及志愿者营造一个良好的执勤环境，涧西区委组织部积极联系辖区“两新”组织党组织，发挥区域共建作用，履行企业社会责任，为基层一线筹集物资。雅迪洛阳营销中心积极对接洛阳网，与涧西区委组织部取得联系，共同为基层一线筹集防疫帐篷等物资，第一时间将280余顶防疫帐篷送达街道下辖小区，在门岗卡点处撑起一方小小天地，为抗疫一线工作者们掩去骄阳，送去清凉。

　　2100余名党员主动冲锋在前 党建引领筑牢防疫一线“红色堡垒”

　　疫情防控工作开始后，涧西区委组织部第一时间下发《关于在疫情防控中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用的通知》，组织全区各级党组织和广大党员在疫情防控严峻考验面前挺身而出，亮身份、当先锋、打头阵，设立620余个“党员先锋岗”，组建200余支“党员先锋队”，2100余名党员冲锋在疫情防控一线，战斗在疫情防控最前沿，让党旗在疫情防控一线高高飘扬。

　　划拨36万专项党费 全力支持疫情防控工作

　　8月10日，区委组织部从代区委管理党费中划拨专项党费36万元，用于慰问奋战在疫情防控斗争第一线的基层党员干部；支持基层党组织开展疫情防控工作，包括购买疫情防控有关药品、物资等；补助因疫情防控而遇到生活困难的党员群众，及时将党的关怀和温暖传达到战斗在第一线的基层党组织和广大党员，广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，筑牢党群同心抗击疫情的“铜墙铁壁”，为建功新征程、绘就新涧西，发力“三区两中心一枢纽”，打造“千亿强区、首创之区、品质涧西”提供坚实的基层基础保障。

　　临时党支部 筑牢疫情防控“铜墙铁壁”

　　“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程……随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党!”坚定而响亮的入党誓词，在涧西区各小区疫情防控卡点临时党支部响起，2100余名党员在鲜红的党旗前重温着入党誓词，许下坚决筑牢疫情防控“铜墙铁壁”的承诺。

　　统筹区直机关下派党员、街道社区党员、小区党员志愿者、物业公司党员等各类力量，在630个小区疫情防控卡点，成立疫情防控卡点临时(联合)党支部250个。小区临时党支部2100余名党员充分发挥先锋模范作用。这些党员中年龄最大的80多岁，最年轻的22岁，先后发放宣传手册56300余份，悬挂横幅4800余条，排查居民250200余人，管控重点地区返涧342人，管理境外返涧人员680人，切实以自身实际行动成为小区居民的“主心骨”。

　　疫情就是命令，旗帜彰显担当。在疫情防控战场上，涧西区各级党组织和广大党员干部把牢重要点位，守住关键防线，用实际行动践行初心使命，彰显责任担当，共同筑牢疫情联防联控防线，全力守护辖区人民群众的生命安全。
[ 责任编辑：席倩倩]
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