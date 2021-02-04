徐衣显调研红色教育基地和重点工业企业时强调：把红色基因和光荣传统转化为精神力量 在现代化建设中创造新业绩谱写新辉煌

昨日，市委副书记、代市长徐衣显专题调研红色教育基地建设和重点工业企业发展，强调要以党史学习教育为契机，挖掘红色资源、丰富教育场景，拓展综合功能、提升发展效益，把红色教育基地这一宝贵财富保护好、建设好、利用好，更好让红色基因融入血脉、薪火相传，转化为新时代全面建设社会主义现代化洛阳的巨大精神力量。

昨日，市委副书记、代市长徐衣显专题调研红色教育基地建设和重点工业企业发展，强调要以党史学习教育为契机，挖掘红色资源、丰富教育场景，拓展综合功能、提升发展效益，把红色教育基地这一宝贵财富保护好、建设好、利用好，更好让红色基因融入血脉、薪火相传，转化为新时代全面建设社会主义现代化洛阳的巨大精神力量。

在中共洛阳组纪念馆、八路军驻洛办事处纪念馆，徐衣显认真听取场馆建设、改造提升等情况介绍，强调要深度挖掘、精心打磨洛阳珍贵的红色资源、红色印记，优化沉浸式设计、体验式服务，突出实物展示、实景还原、实例讲解、实事陈述，把洛阳的红色基因、精神图谱全方位呈现、立体化展现，增强社会认同感、群众自豪感，更好把党史学习教育的成果转化为建设现代化洛阳的实际行动。

调研中，徐衣显先后到中钢洛耐“不忘初心、信念永恒-洛耐职工怀念习仲勋同志展览”、中信重工焦裕禄事迹展览馆、东方红农耕博物馆参观，通过珍贵的文物、翔实的资料，深切感受老一辈革命家和榜样人物的崇高品格和精神风范，深刻感悟江山就是人民、人民就是江山。他强调，学史力行是党史学习教育的落脚点，要把在企业发展中孕育形成的光荣传统发扬好、红色基因传承好，激励我们真抓实干、埋头苦干，走好新时代现代化长征路。企业要红火，党旗要火红。要坚持党的领导，夯实企业党建，充分把党的政治优势、组织优势转化为企业的发展优势、竞争胜势，矢志不渝建功新时代、开拓进取奋进新征程。

在河柴重工、中信重工、一拖集团，徐衣显深入车间、实验室、研究站等，听取企业生产经营、了解先进装备制造产业发展等情况。他强调，要担当“共和国长子”企业的使命责任，弘扬优良传统，汲取奋进力量，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，面向市场需求、聚焦军民融合，加大高精尖产品和重大装备技术攻关力度，不断提升企业的创新力、竞争力，走好新时代国企改革、创新、发展之路。市区两级政府要持续深入开展“万人助万企”活动，做优企业服务、落实惠企政策，地企协力助推企业更好做大做优做强，助力洛阳制造业高质量发展。

任丽君参加调研。（记者 李三旺）