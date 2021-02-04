推进“邮快合作” 助力快递进村

“今年5月，申通快递通过与宜阳县邮政分公司签约合作，在宜阳县路程最远的花果山和上观两个乡率先实现快递进村。”日前，宜阳县邮政分公司副总经理贠锁年说，村民在家门口就能收快件，上观水蜜桃等农产品也方便发快递了。

“今年5月，申通快递通过与宜阳县邮政分公司签约合作，在宜阳县路程最远的花果山和上观两个乡率先实现快递进村。”日前，宜阳县邮政分公司副总经理贠锁年说，村民在家门口就能收快件，上观水蜜桃等农产品也方便发快递了。

贠锁年介绍，在“邮快合作”之前，申通快递等公司的快件只送到宜阳县花果山乡、上观乡，村民需要到乡里的快递点取件，费时费力。现在，快递公司将快件交由邮政代投，实现快递进村。

近年来，市邮政分公司在我市农村地区建成覆盖面最广、体系最健全的寄递网络。目前，全市邮政企业共有农村邮政支局所141个，开通农村邮路60条、投递段道254条，实现了所有乡镇设所、村村通邮。与此同时，市邮政分公司充分发挥邮政县以下寄递网络优势，有效整合行业资源，积极推进“邮快合作”下乡进村，尽快打通“最后100米”，深入拓展农村快递市场，服务农村电商发展，助力乡村振兴。截至8月9日，市邮政分公司“邮快合作”建制村数量达156个。

记者从市邮政管理局获悉，今年我市快递进村率要达到80%，目前该项工作正在积极推进中。根据我市《快递进村三年行动方案》，力争到2022年年底，全市农村快递服务深度显著增强，县、乡、村快递物流体系逐步建立，符合条件的建制村基本实现快递进村。(记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 陈肖晓)