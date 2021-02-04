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到位不越位——推动“万人助万企”活动走深走实③
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.24 08:30

　　问题找到位、方案订到位、帮扶帮到位……“万人助万企”，最是“到位”动人心。当“有形之手”与“无形之手”高频互动，党员干部如何找准角色设定，做到“帮忙不添乱、到位不越位”，也是一个绕不开的大课题。

　　需要党委政府解决的问题，想方设法、千方百计解决好；应由企业自己解决的问题，鼓励他们自己努力解决好，这是省里对“万人助万企”活动定下的基调。说白了，“帮办”不是“包办”，“服务”不是“干预”。我们可以围绕企业全生命周期，或精简审批流程，或提供用地保障，或完善周边设施，提供一系列精准服务，但又不能把手伸得过长，插手企业具体经营活动，拉郎配、瞎指挥，否则，“补位”就可能成了“错位”，“帮忙”就可能成了“添乱”。

　　帮忙到位还是越位，效果大不一样。比如，得知翰泰设计研发产业园项目为渣土消纳作难，洛龙区助企干部主动对接、多方协调，通过项目调剂为渣土找到“归宿”，不仅实现“变废为宝”，还帮企业省去160余万元相关费用。再如，有的地方和部门不顾企业产能落后现实，一味强行进行保护，有的不顾企业实际和意愿，对企业转型指手画脚等，角色的越位，只会扰乱市场资源的配置，阻滞企业创造的活力。

　　“我负责阳光雨露，你负责茁壮成长。”这句曾经炙手可热的流行语，生动道出了政府与企业的相处之道。该出手时必出手、不该出手管住手，无事不扰、有事解决，这是助企纾困应有的样子！(洛平)
[ 责任编辑：席倩倩]
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