高考597分的洛宁女孩：希望快点儿长大，回报大家对俺们的好

家住洛宁县上戈镇杜河村的许亚婧，在今年的高考中，取得了文科597分的好成绩，目前已经收到了西南石油大学工商管理专业的录取通知书。

家住洛宁县上戈镇杜河村的许亚婧，在今年的高考中，取得了文科597分的好成绩，目前已经收到了西南石油大学工商管理专业的录取通知书。

许亚婧说，她能取得今天的成绩，离不开好心人一路帮助，这些恩情她都记在心里，待日后有能力时，将尽力回报这些爱心。

一路走来，她收获了许多爱心

许亚婧的母亲王春苗，这两天正忙着找工作——这些年来，她一直靠打零工为生，收入不高，工作也不稳定。

“娃子快开学了，我想多给她攒点儿钱。”王春苗说，自己56岁了，也没啥技术，正因如此，找工作这事儿变得难上加难，“苦活儿累活儿都不怕，就怕没活儿干”。

王春苗说，许亚婧的父亲在孩子上小学时就因意外去世，留下了她和两个孩子，这些年来，她做过服务员、收银员，为的就是让孩子能把书读下去，“但我一个人的能力太小，还多亏有好心人帮助”。

许亚婧说，母亲口中的“好心人”不是一个人，而是一群人——这群人中有积极为她申请奖学金等各种学校奖励的班主任，有“故意”将学习资料“遗忘”在她书桌上的同学，也有曾在她上初中时资助过她一万元钱以继续学业的陌生人……“希望自己能快点儿长大，回报大家对俺们的好。”许亚婧说。