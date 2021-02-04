本周洛阳还有一次持续降雨过程 气温明显下降

今天阴天转多云，偏东风3级左右，气温20℃到30℃。
今天阴天转多云，偏东风3级左右，气温20℃到30℃。
记者从市气象局了解到，本周，受高空低槽和地面冷空气共同影响，我市还将迎来一次持续降雨过程，气温也会明显下降。
23日(周一)：阴天转多云，偏东风3级左右，气温20℃到30℃。
24日(周二)：晴天间多云，西北风3级到4级，气温21℃到29℃。
25日(周三)：晴天到多云，气温19℃到28℃。
26日(周四)：多云转阴天有阵雨、雷阵雨，部分地区中雨，局地大雨，气温19℃到25℃。
27日(周五)：阴天有中雨，气温19℃到26℃。
28日(周六)到29日(周日)：阴天有中到大雨，气温19℃到23℃。（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
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