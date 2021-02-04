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本周洛阳还有一次持续降雨过程 气温明显下降
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.23 08:42

　　记者从市气象局了解到，本周，受高空低槽和地面冷空气共同影响，我市还将迎来一次持续降雨过程，气温也会明显下降。

　　23日(周一)：阴天转多云，偏东风3级左右，气温20℃到30℃。

　　24日(周二)：晴天间多云，西北风3级到4级，气温21℃到29℃。

　　25日(周三)：晴天到多云，气温19℃到28℃。

　　26日(周四)：多云转阴天有阵雨、雷阵雨，部分地区中雨，局地大雨，气温19℃到25℃。

　　27日(周五)：阴天有中雨，气温19℃到26℃。

　　28日(周六)到29日(周日)：阴天有中到大雨，气温19℃到23℃。（首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩]
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