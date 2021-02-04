降雨量将达100毫米以上！洛阳市气象台发布暴雨红色预警

洛阳市气象台8月22日12时45分发布暴雨红色预警信号：预计3小时内，洛阳市栾川、宜阳、新安、伊川、嵩县南部、主城区东部降雨量将达100毫米以上且降雨可能持续，请加强防范。 洛阳市气象台8月22日12时45分发布暴雨红色预警信号： 预计3小时内，洛阳市栾川、宜阳、新安、伊川、嵩县南部、主城区东部降雨量将达100毫米以上且降雨可能持续，请加强防范。 防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨应急和抢险工作； 2.停止集会，停课、停业(除特殊行业外) ； 3.做好山洪、滑坡、泥石流等灾害的防御和抢险工作。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)