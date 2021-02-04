立足于防严阵以待 全力确保防汛安全

21日，市委常委、常务副市长王琰君深入中心城区部分建筑工地、地下隧道、地铁、秦岭防洪渠、地下人防工程、市政集团“龙吸水”装备现场等，实地督导检查防汛工作，强调要立足于防、着眼于救，严阵以待扎实做好防汛备汛工作，全力应对新一轮强降雨天气，确保城市防汛安全。

21日，市委常委、常务副市长王琰君深入中心城区部分建筑工地、地下隧道、地铁、秦岭防洪渠、地下人防工程、市政集团“龙吸水”装备现场等，实地督导检查防汛工作，强调要立足于防、着眼于救，严阵以待扎实做好防汛备汛工作，全力应对新一轮强降雨天气，确保城市防汛安全。

在大河荟、新唐街等项目施工工地，王琰君现场检查防汛物资准备情况，要求建筑工地在新一轮强降雨天气期间全面停工撤人，备足沙袋等防汛物资和抽水设备，做好电力设施防护，严格值班值守，确保不发生倒灌现象。来到洛阳市政集团，王琰君察看了“龙吸水”等应急排水装备演练，叮嘱企业增强风险意识和底线思维，配足用好应急救援装备，提升应对自然灾害的能力和水平。

来到秦岭防洪渠涧西段，王琰君要求辖区和市直相关部门尽快推进清障、清淤和渠道砌护，全面提高防洪能力。在上海市场地下步行街，王琰君指出，地下人防商业设施在强降雨期间暂停营业，同时要尽快在所有出入口摆放防汛沙袋或挡水板，派驻专人值守，确保防汛安全。

就做好隧道、地铁等防汛工作，王琰君要求交警、地铁、交通等单位严格落实各项防汛举措，强化预警和应急响应，紧急情况下地铁、隧道等封停撤人，坚决保障人民群众生命财产安全。

调研中，王琰君还就部分区域路网优化布局、绿化提升等提出要求。(洛报融媒记者 白云飞)