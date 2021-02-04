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日行两万步的防疫“哨兵”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.21 09:02

张莉娜（右）帮助患者登记信息

　　“请戴好口罩、保持距离，提前扫码登记信息……”昨日8时，在市第一人民医院核酸采样点，该院门诊部护士长张莉娜一遍又一遍地叮嘱等候者。

　　帮老人登记信息、通知实验室取采样管、维护现场秩序……天气炎热，张莉娜戴着口罩、手套、面罩，又裹在密不透风的防护服中，脸上的汗珠一颗颗往下淌，脚步却一刻也没有停下。等候区人来人往，张莉娜随身携带的扩音器中，传出的声音也越来越沙哑。在她背后，蓝色防护服上写着大大的“我是党员”四个字，格外醒目。

　　自7月下旬以来，随着新冠肺炎疫情防控形势的升级，医院的发热门诊、核酸采样点越发忙碌。作为该院门诊部护士长，张莉娜主动挑起了发热门诊、核酸采样点负责人的担子，她带领由护士、志愿者等40多人组成的团队，为来门诊、急诊和住院治疗的患者进行核酸采样，最高日核酸采集量达1500例。

　　正常情况下，张莉娜的上班时间是早上8点到下午6点，可她几乎没有按点上下班。同事们都说，她常常在早上不到7点就来，一直忙到晚上8点才走。从核酸采样流程制定、人员培训到改建核酸采样通道、完善报告发放通道，张莉娜与同事们连续奋战，为该院有序进行核酸采集打下了坚实基础。

　　在张莉娜的微信步数排行榜中，她每天都名列前茅。“我们的工作区域并不大，可她每天的步数都是两万步起。”在市第一人民医院护士乔淑萍眼里，张莉娜工作起来就像一台“永动机”，不知疲惫。因为长时间站立、走动，张莉娜出现了膝关节积液，医院有关部门得知情况后，要求她必须接受治疗并按时上下班。

　　“她虽然满口答应，但第一天就没走成。”和张莉娜同在一个办公室的李超美说，那天下午6点，她催着张莉娜回家，张莉娜走到医院门口，看到一对抱着婴儿的老年人，便上前询问，得知婴儿的妈妈正在住院、婴儿又突发高烧，张莉娜陪着他们走完了看病全程，回到家又是深夜。

　　昨日中午12点多，张莉娜趁着午间休息摘下口罩，记者注意到，她的两颊上长满了红红的痱子。“每天戴口罩十几个小时，这脸已经不能看了。”张莉娜有些不好意思地说，自己也爱美，可现在是非常时期，顾不上了。

　　日复一日，张莉娜就这样和团队用担当、用信念、用勇气、用非常时期迸发出的非常体能，保证了发热门诊和院内核酸检测工作的顺利进行。“我是党员，身在疫情防控的前哨，就应当做一名合格的‘哨兵’。”张莉娜说，守好发热门诊这个医院防控关口，也是守住了一名共产党员的初心使命。（记者 智慧 见习记者 梁笑宇 实习生 李玉冰 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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