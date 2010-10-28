人事档案转回洛阳 提供这些材料并通过审核可即时办结

近日，多名网友咨询人事档案转回洛阳的问题，记者今天从市人力资源和公共就业服务中心了解到，外地存档人员按要求完整提交材料，工作人员通过审核，档案接收手续可即时办结。

近日，多名网友咨询人事档案转回洛阳的问题，记者今天从市人力资源和公共就业服务中心了解到，外地存档人员按要求完整提交材料，工作人员通过审核，档案接收手续可即时办结。

市人力资源和公共就业服务中心人事代理科科长毕良胜介绍，有洛阳市区户口或者在洛阳市区就业、创业者，以及取得租赁登记备案证明的住房承租人，均可携带以下材料，到位于涧西区黄河南路1号的市人力资源和公共就业服务中心2楼大厅办理档案接收手续。

必备材料：1.本人身份证或者社保卡(委托他人办理的，需提交本人和委托人的身份证或社保卡)；2.密封、完整的人事档案；3.《人事档案转递通知单》和《档案材料目录清单》。

除了以上必备材料，不同情况的人员还需要提供以下材料：

机关、事业单位辞职人员，还需要提供公务员(事业单位)辞职申请表、原所在单位辞职批复文件。

有档案管理权限的国有企业或国有控股企业的离职人员，还需要提供与原单位的离职材料(解除劳动关系证明、离职证明)。

户口不在市区的人员，还需要提供劳动合同(工作证明，创业人员提供工商营业执照)或者租赁登记备案证明。

办理单位委托集体存档人员，还需要提供委托单位已加盖公章的《集体委托存档协议》。

外地存档人员按要求完整提交上述材料，工作人员通过审核，档案接收手续可即时办结。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 李帆 文/图)