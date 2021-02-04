洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

八里桥刻画符号与夏代纪事文字（二里头与夏朝文明）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.20 08:31

　　二里头文化除新密黄寨牛骨刻辞外是否还发现纪事文字？夏代是否进入有文字记录的信史时代？这些都是学术界长期关注的重大问题。值得注意的是，河南省方城县八里桥遗址器物上发现的刻画符号和卜骨文字，对研究姒(sì)姓曾国始封地及夏代文字等问题，具有重要意义。

　　八里桥陶盆残片刻画符号释读

　　八里桥遗址是二里头文化时期的大型聚落，被认为是“中华曾氏族根地”。特别是春秋时期曾子斿(yóu)铜鼎铭文“惠于剌(烈)曲”中的“烈曲”，指的就是姒姓曾国始封国君“曲烈”。特别重要的是，八里桥遗址出土的两件陶盆残片上，均刻有“曲钩形”符号。这是探讨八里桥遗址族属等问题的重要线索。

　　陶盆残片“曲钩形”符号的释读

　　两件陶盆残片上刻画的“曲钩形”符号，原报告未作释读。其实，它们都应当是“曲”字的初文。“曲”，《说文·曰部》谓：“象器曲受物之形。”《说文·句部》曰：“钩，曲也。”《玉篇·曲部》曰：“曲，不直也。”这说明“曲”字的构形，当如“钩形”曲折的样子。

　　每个汉字的构形，都有其发展演变的历史。兹将殷墟甲骨文、商周金文、战国竹简、汉魏碑刻和《说文》古文中“曲”字的构形，依其演变过程，大体分为四种形态。

“曲”字构形演变(资料图片)

　　第一型呈实钩形，见于商代晚期的丁曲爵。第二型呈虚笔中空状，仅刻画出“钩形”的周沿，见于商代晚期的曲父丁爵、战国时期的郭店六德简、汉无极山碑和《说文》古文。这种字体是由实笔演变为虚笔中空的例子，在古文字中屡见不鲜，例如王、吉、丁、步、山、咸等字。第三型呈虚笔带缀饰状，是在虚笔中添加点缀，见于殷墟甲骨文、商代晚期的曲父丁爵诸器，意在增加文字的美感，例如周、每、诲、熏等字是其例。第四型呈虚笔弯曲带缀饰状，乃是云梦秦简和《说文》篆文中常见“曲”字小篆体的形状。八里桥发现的这两个“曲钩形”符号，与丁曲爵“曲”字“实钩形”的构形相同，乃是“曲”字的最初形态。由此可见“曲”字发展演变的大体历程。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 20日起，洛阳城市区电动自行车暂停上牌
  • 江凌徐衣显与河南铁投公司董事长悦国...
  • 涧西区将新建王湾体育公园 改造老旧小...
  • 即日起，洛龙区有序恢复堂食服务
  • 刚刚！洛阳民办小学、初中摇号结果出炉
  • 洛阳市区违停“15分钟”柔性执法，详...
  • 到洛阳西工区办理行政事项，无须再提...
  • 江凌主持召开专题会议 研究全市水灾害...
  • 今天出伏 洛阳将有一次明显强降水天气...
  • 洛阳市属民办学校幼升小、小升初今日摇号
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛龙区新建的4所中小学...
    到洛阳西工区办理行政...
    一封手写信的背后
    社区工作者变身“管家...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    兴洛湖美景

    桃花源

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605