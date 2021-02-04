八里桥刻画符号与夏代纪事文字（二里头与夏朝文明）

二里头文化除新密黄寨牛骨刻辞外是否还发现纪事文字？夏代是否进入有文字记录的信史时代？这些都是学术界长期关注的重大问题。值得注意的是，河南省方城县八里桥遗址器物上发现的刻画符号和卜骨文字，对研究姒(sì)姓曾国始封地及夏代文字等问题，具有重要意义。

二里头文化除新密黄寨牛骨刻辞外是否还发现纪事文字？夏代是否进入有文字记录的信史时代？这些都是学术界长期关注的重大问题。值得注意的是，河南省方城县八里桥遗址器物上发现的刻画符号和卜骨文字，对研究姒(sì)姓曾国始封地及夏代文字等问题，具有重要意义。

八里桥陶盆残片刻画符号释读

八里桥遗址是二里头文化时期的大型聚落，被认为是“中华曾氏族根地”。特别是春秋时期曾子斿(yóu)铜鼎铭文“惠于剌(烈)曲”中的“烈曲”，指的就是姒姓曾国始封国君“曲烈”。特别重要的是，八里桥遗址出土的两件陶盆残片上，均刻有“曲钩形”符号。这是探讨八里桥遗址族属等问题的重要线索。

陶盆残片“曲钩形”符号的释读

两件陶盆残片上刻画的“曲钩形”符号，原报告未作释读。其实，它们都应当是“曲”字的初文。“曲”，《说文·曰部》谓：“象器曲受物之形。”《说文·句部》曰：“钩，曲也。”《玉篇·曲部》曰：“曲，不直也。”这说明“曲”字的构形，当如“钩形”曲折的样子。

每个汉字的构形，都有其发展演变的历史。兹将殷墟甲骨文、商周金文、战国竹简、汉魏碑刻和《说文》古文中“曲”字的构形，依其演变过程，大体分为四种形态。

“曲”字构形演变(资料图片)

第一型呈实钩形，见于商代晚期的丁曲爵。第二型呈虚笔中空状，仅刻画出“钩形”的周沿，见于商代晚期的曲父丁爵、战国时期的郭店六德简、汉无极山碑和《说文》古文。这种字体是由实笔演变为虚笔中空的例子，在古文字中屡见不鲜，例如王、吉、丁、步、山、咸等字。第三型呈虚笔带缀饰状，是在虚笔中添加点缀，见于殷墟甲骨文、商代晚期的曲父丁爵诸器，意在增加文字的美感，例如周、每、诲、熏等字是其例。第四型呈虚笔弯曲带缀饰状，乃是云梦秦简和《说文》篆文中常见“曲”字小篆体的形状。八里桥发现的这两个“曲钩形”符号，与丁曲爵“曲”字“实钩形”的构形相同，乃是“曲”字的最初形态。由此可见“曲”字发展演变的大体历程。