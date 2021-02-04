让脱贫攻坚精神在乡村振兴中绽放光芒（从党的精神谱系中汲取力量）

时间是最客观的标尺，丈量着前行的步履，标注着奋斗的艰辛，沉淀着精神的价值。8年脱贫攻坚，在河洛历史长河中只是一瞬，却足以催生沧海桑田的变化。

精神要义

脱贫攻坚伟大斗争，锻造形成了“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神。脱贫攻坚精神，是中国共产党性质宗旨、中国人民意志品质、中华民族精神的生动写照，是爱国主义、集体主义、社会主义思想的集中体现，是中国精神、中国价值、中国力量的充分彰显，赓续传承了伟大民族精神和时代精神。

美丽乡村气象新

时间是最客观的标尺，丈量着前行的步履，标注着奋斗的艰辛，沉淀着精神的价值。8年脱贫攻坚，在河洛历史长河中只是一瞬，却足以催生沧海桑田的变化——

闻！那是迷迭香的气息。在宜阳赵老屯，千亩花海竞放，让“空心村”变成了“网红村”，过去人都往外走，现在游客争着来。

看！那是美丽乡村的万千景象。在栾川拨云岭，盘山公路缠绕，核桃牡丹间作，乡村民宿别具一格，曾经“河边吃水要靠天，临街赶集走半天，闺女不嫁本村汉”的窘境成为历史。

品！那是冰糖葫芦的酸甜爽口。在洛宁卡村，260户村民走南闯北，靠制作冰糖葫芦闯出一片新天地，好日子像冰糖葫芦一样红彤彤。

如今，行走于河洛山乡，曾经贫瘠的土地焕发出新生机、积蓄着新力量，希望的田野处处生机盎然。

同困难作斗争，是物质的角力，也是精神的对垒。当下，贫困群众用奋斗创造幸福生活的精神风貌更加昂扬——

身残志坚的嵩县三合村脱贫户张嵩现，靠养蜂过上了比蜜甜的幸福生活。他说：“政策这么好，自己不能靠着墙根晒太阳，等着别人送小康。”

手臂残疾的栾川县老张村贫困户曾彦武，以坚韧毅力养黑猪、摘穷帽，被大家称为“奋斗哥”。他说：“自强奋斗幸福来，好日子就要靠奋斗。”

不只是他们，通过扶贫扶志，广大脱贫群众从物质贫困中“走了出来”，从过去的“背着手看”到现在的“甩开手干”，真正挺起了精神的脊梁。迈向乡村振兴，大伙儿信心更坚、脑子更活、心气更足。

脱贫攻坚，摆脱的是贫困，赢得的是民心。寒来暑往，党员干部以行动践诺言，走田坎、跨门槛、进心坎，用自己的“辛苦指数”换来群众的“幸福指数”。

被称为“花椒镇长”的宜阳县香鹿山镇原副镇长张书军，扎根农村20多年，带领群众走上了发展花椒产业的小康路，却将自己的生命永远定格在46岁。

伊川县高沟村原第一书记曾红林带领群众，让曾经空白的集体经济跃升为年收入40余万元，群众都说：“曾书记让我们看到了希望和奔头。”

纵观脱贫历程，一个个真实生动的故事，映照着力拔穷根、默默奉献的精气神儿，党员干部在广大群众中的根越扎越深，广大群众与党员干部的情越来越浓。

脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的历史性转移。乡村振兴等不来，也送不来，需要继续苦干实干、久久为功。大力弘扬脱贫攻坚精神，咬定青山不放松，一年接着一年干，一件事情接着一件事情办，一定能绘就乡村振兴的壮美画卷，让乡亲们的生活芝麻开花节节高。（记者 白云飞 实习生 高浩 文/图）