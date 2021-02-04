请君入瓮，意思是以其人之道还治其人之身。

请君入瓮，意思是以其人之道还治其人之身。

这个成语，跟唐代洛阳城里发生的一个故事有关。

公元690年，武则天登基称帝，定都洛阳，成了中国历史上第一个女皇。

据《新唐书》《资治通鉴》记载，女皇上台以后，有人不服。女皇设立“举报箱”，重用酷吏周兴、来俊臣打压反对派，排除异己。

这两个酷吏心狠手辣，肆意动用酷刑残害忠良、百姓，搞得天怒人怨。

不知谁写了一封告密信，告发周兴谋反，武则天大怒，责令来俊臣严审周兴。

来俊臣是个狠人，逼供手段极为凶残。有俩人因为私下拜见皇嗣李旦，被拉到街市当众腰斩。大臣们噤若寒蝉，人人自危，见了皇嗣都绕着走。偏有人咬住皇嗣不放，告发李旦谋反。武则天命来俊臣审理此案。来俊臣滥用酷刑，李旦的属下纷纷屈打成招。

只有一个叫安金藏的人宁死不屈，大声对来俊臣说：“你既然不相信我说的话，那我就剖心给你看看，以命担保皇嗣没有谋反！”说罢，他抽出佩刀，剖开胸口，挖出五脏，血流满地。

太后听说了这件惨烈的事，命人将安金藏抬进宫，让御医将他的五脏放回体内，用桑皮线缝合伤口，敷上药。

也算安金藏命大，过了一宿，他居然苏醒了。武则天亲自去看他，叹息道：“都怪我不相信我的儿子，才把你逼成了这个样子。”

能把人逼到这份儿上，可见来俊臣有多残暴。

周兴清楚来俊臣的手段，因而一般的招数对他都不管用。于是，来俊臣在和周兴一起吃饭时“虚心”请教对方：“若是犯人死不认罪，有啥办法收拾他们？”

周兴说：“这好办，找一口大瓮，四面加火，把犯人塞到瓮里，管保他们老实招供！”

来俊臣点头称是，命人抬来一口大瓮，在四周点上火，招呼周兴：“有人告你谋反，上边命我严查。对不起，请老兄自己进瓮吧！”

周兴吓得满头大汗，跪地磕头，放弃抵抗，直接认罪，没多久他就被杀掉了。

这真是自作孽，不可活。

来俊臣也没好下场。两手沾满鲜血的他，最后也被女皇下令处死了。

天道轮回，善恶有报。不想“入瓮”，那就多做善事，当个好人。（记者 张丽娜）