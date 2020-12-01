洛阳出台便民举措 健康码可以打印使用了

近日，不少老人向本报反映，由于自己没有或不会使用智能手机，在注册和使用健康码时很不方便。今日，记者从有关部门了解到，洛阳健康码已上线“家人代办”功能，有需要的老人可让家人代办健康码，截屏打印后即可使用。

近日，不少老人向本报反映，由于自己没有或不会使用智能手机，在注册和使用健康码时很不方便。今日，记者从有关部门了解到，洛阳健康码已上线“家人代办”功能，有需要的老人可让家人代办健康码，截屏打印后即可使用。

今日，市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室相关负责人告诉记者，近期国内出现多点散发疫情，我市正以最高标准、最严措施开展各项疫情防控措施，其中就包括健康码查验工作。为了给部分市民特别是没有或不会使用智能手机的老人、儿童在验码的时候提供便利，经研究决定，允许有需要的市民由家人代办健康码后，自行打印使用。

具体而言，没有智能手机的、不能出具健康码的市民，需要由其家人帮助申领健康码；如果是和家人同行，可以由家人帮助亮码。如果自己出行，可以请家人帮助打印申领过的健康码，需要时出示纸质打印版健康码。

具体步骤如下：

步骤一：代办人使用手机打开支付宝App，在健康码页面点击右下角“家人代办”选项(如图1)