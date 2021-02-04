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快来围观！洛阳漂亮护士小姐姐教您正确洗手七步骤
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.05 19:27

　　眼下正值疫情防控期间，做好个人防护，除了戴口罩，正确洗手也是重要一环。今天，记者采访了市第一人民医院护理部护师王文婷，请这名漂亮的护士小姐姐为大家讲解、示范七步洗手法。

　　王文婷说，正确洗手是预防病菌最简便、有效的方式之一，在日常生活中，我们的双手会不断接触到被病菌污染的物品，如果不能正确、彻底地清洁双手，手上的病菌会通过口、眼、鼻的黏膜接触进入人体。很多人在洗手的时候只是随便“搓一下”了事儿，其实正确的洗手方法分为七步，即“内、外、夹、弓、大、立、腕”。

　　第一步：洗手掌(内)。流水湿润双手，涂抹洗手液(或肥皂)，掌心相对，手指并拢相互揉搓。

　　第二步：洗背侧指缝(外)。手心对手背，沿指缝相互揉搓，双手交换进行。

　　第三步：洗掌侧指缝(夹)。掌心相对，双手交叉沿指缝相互揉搓。

　　第四步：洗指背(弓)。弯曲各手指关节，半握拳把指背放在另一手掌心旋转揉搓，双手交换进行。

　　第五步：洗拇指(大)。一手握另一手大拇指旋转揉搓，双手交换进行。

　　第六步：洗指尖(立)。五指并拢，把指尖合拢在另一手掌心旋转揉搓，双手交换进行。

　　第七步：洗手腕(腕)。螺旋式揉搓手腕、手臂，双手交换进行。

　　用双手捧起一捧流动的清水，冲淋水龙头之后，将水龙头关闭。用清洁毛巾或纸巾擦干双手，也可以用吹干机将手吹干。在外不方便洗手时，可以使用含酒精的免洗洗手液进行手部清洁。(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 艾金宝 沈箬文 宫泽慧 文/图/视频)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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