天热难耐，吃块冰镇西瓜，十分清爽。

天热难耐，吃块冰镇西瓜，十分清爽。

西瓜好吃，卖瓜不易。瓜农顶着火辣辣的日头走街串巷卖西瓜，着实辛苦。《洛阳晚报》急人所急，在卖瓜季变身“王婆”，开展助农卖瓜公益行动，号召各界爱心人士买瓜助农，获得好评。

有道是“王婆卖瓜，自卖自夸”，可见这王婆很擅长卖瓜。鲜为人知的是，王婆不是老婆婆，而是一个颇有推销意识的汉子。当年他卖瓜的市场，就在咱河洛地区。

话说这王婆本名王坡，生活在北宋时期，因他说话絮絮叨叨，做事婆婆妈妈，人们就给他起了个绰号叫王婆。

王婆的老家在西域(今新疆、甘肃一带)，一家人靠种哈密瓜为生。

哈密瓜产自今哈密一带。哈密是“西域襟喉”，而洛阳是丝绸之路的东方起点，两地自古通商。最近，洛阳市文物考古研究院的文物修复人员远赴新疆哈密，抢救修复当地的珍贵文物，发现了与洛阳出土的彩陶器相似的文物，这说明早在3000多年前，西域与中原就有文化交流了。

相传，北宋时期，边境时有战乱，王婆为了避难，把家迁到了河洛地区，在乡下种瓜，进城去卖。怎奈当时的中原人没见过哈密瓜，他摆了半天摊儿，无人问津。

王婆急了，干脆撸起袖子，向过往行人叫卖：“哎，走过路过别错过，快来尝一尝全天下最甜的瓜！”

他一通猛夸，还把瓜切开让大伙儿免费品尝。有人尝了一口，觉得这瓜如糖似蜜，甜到心里，于是一传十、十传百，王婆的瓜摊儿生意红火起来了。

一日，皇帝出宫巡游，见王婆在集市上连说带比画，夸自己的瓜好。

皇帝问王婆：“你的瓜既然好，为何还要吆喝不停？”

王婆说：“中原人不识西域瓜，不叫卖就没人买。”

皇帝尝了尝瓜，赞道：“做买卖还是当夸则夸。王婆卖瓜，自卖自夸，有何不好？”

皇帝金口玉言，这句话很快传遍河洛大地，流传至今。

西瓜和哈密瓜一样好吃。如果您想大量买西瓜，请拨打电话66778866联系本报。（记者 张丽娜）