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徐衣显到孟津区调研疫情防控、防汛救灾、企业发展及乡村振兴等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.02 08:28

　　昨日上午，市委副书记、代市长徐衣显到孟津区调研疫情防控、防汛救灾、企业发展及乡村振兴等工作，强调要进一步强化红线意识、树牢底线思维，坚持防疫防汛两手抓、安全环保两手硬，在融入和服务“建强副中心、形成增长极”大局中，走好高质量发展之路。

　　在国家能源集团河南孟津公司，徐衣显走进发电车间和中心控制室，详细了解企业生产运营和防疫防汛、安全环保规章制度落实情况，叮嘱企业务必将安全问题和环保问题同部署同安排同推进，始终绷紧安全生产这根弦，科学防范风险，确保达标排放，实现企业生态效益、社会效益和经济效益的有机统一。要优化生产经营调度方式，加强沟通衔接，积极争取指标，以增量发展带动存量提效。

　　在宏兴新能化工有限公司，徐衣显认真听取企业“十四五”发展打算，并就原材料供应、产业链延伸、新项目谋划等问题与企业负责人深入交流。徐衣显强调，要深入分析研究产业发展方向，发挥技术创新优势和资源配套优势，抢抓政策机遇和市场机遇，向上、向下延伸产业链，积极谋划布局未来产业和项目，实现转型发展、跨越发展。要深入落实“万人助万企”活动要求，提升服务企业的力度、精度和深度，落实好惠企政策，保障好生产要素，防范好风险隐患，做到帮忙不添乱、到位不越位。

　　在十里香草莓基地，徐衣显对该基地推出的采摘游、研学游等项目给予充分肯定。他强调，乡村振兴，关键是产业振兴。要立足当地特色资源，大力培育特色富民产业，做足“特”“优”文章，让农民更多分享产业增值收益、乡村资源红利。要深入挖掘梳理乡村资源条件，做优环境、做精业态、做好服务，让乡村旅游能看、能玩、能吃、能学，更可持续发展。

　　徐衣显还到中硅高科、黎明化工等“退城入园”项目选址地，听取项目规划建设、转型升级等情况汇报，叮嘱有关部门要在土地审批、要素保障等方面倾力支持，助力企业项目早日开工建设，搬出科技附加值、搬出市场竞争力、搬出发展新天地。

　　侯占国参加调研。(记者 孙自豪)
[ 责任编辑：崔利利]
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