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6月7日至9日，洛阳不限行！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2021.06.03 12:33

　　为切实做好高考期间我市城市区道路交通管理，开展好“爱心助考”服务工作，洛阳市公安局交警支队特出台“爱心助考”六项措施：

　　一、6月7日至6月9日高考期间，不再执行机动车尾号限行规定；

　　二、加强交通指挥疏导，在所有考点周边部署足够警力，全力保障各考点周边道路安全、畅通；

　　三、提供护考应急用车服务，在每个考点配备专门警力和警车，遇有紧急情况需要时，可提供警车开道、护送服务；

　　四、增加相关交通标志，在各个考点周边设置机动车禁鸣、绕行等交通标志，依法严格治理乱鸣喇叭等影响考试的交通违法行为；

　　五、开辟高考“绿色通道”，保障考务车辆和送考车辆优先通行；

　　六、设立应急服务电话，通过洛阳交通广播等多种途径发布高考期间实时路况信息，紧急情况下，考生及家长可拔打“122”电话，申请应急交通服务。

　　洛阳交警倡议：

　　1、请广大驾驶员高考期间少开车、少用车，多乘坐公共交通工具，主动把有限的道路资源留给广大考生和家长，保证每位考生能够顺利、准时到达考场。

　　2、驾车出行时，应尽量绕开考点行驶，遇学生过马路要主动停车避让；遇“爱心助考车”时主动让行；遇考生紧急求助，请帮助考生。

　　3、车辆经过考点附近时应减速慢行，禁止鸣笛，不要猛踩油门或刹车;大型公共汽车尽量不使用扬声器，减少噪音。

　　4、请注意考点周边的绕行或临时限行标志，并给予理解和配合，提前做好绕行准备，以避免不必要的拥堵。

　　5、在考点周边，请按交警的指挥停放车辆，不要乱停乱放，堵塞交通。

　　6、请广大接送考生的家长做到“即停即下即走”，以免发生拥堵。

　　7、送考车提前检查车辆，确保车况良好，不违法行车，避免发生交通事故。
[ 责任编辑：赵彤彤]
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