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【出彩洛检人】王小磊：青春无悔献检察 愿为检徽添光彩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.06.02 11:24

　　学习先进典型， 弘扬英模精神，激发工作动力。洛阳市检察院组织开展“出彩洛检人”选树评选活动，20名“出彩洛检人”候选人脱颖而出，有执法办案一线的检察尖兵，有守护 公共利益的监督卫士，有呵护未成年健康成长的守护者，更有十年如一日埋头苦干的普通干警，他们在平凡的岗位上，牢记初心使命，积极奉献，用实际行动和工作 业绩诠释了对党忠诚和对检察工作的责任担当。

　　唱响时代主旋律，讲好检察故事、传递检察声音。近日，洛阳市检察院将对20名“出彩洛检人”候选人先进事迹进行展播。用党性的凝聚力、榜样的感召力、典型的引领力，积极营造争先创优的浓厚氛围。

　　王小磊，现任汝阳县人民检察院第一检察部副主任，2013年进入汝阳县人民检察院工作，先后任职于反贪局、公诉科、第一检察部，曾获“检察之星”“十佳政法干警”“最美汝阳人”“扫黑除恶专项斗争先进个人”等荣誉称号，连续三年荣立个人三等功，连续八年年度考评均为优秀。

　　2016年进入公诉科、第一检察部工作以来，王小磊主办了一大批在本地及社会上产生较大影响的案件，受到了上级检察机关、社会各界的高度肯定。在审查案件的过程中，王小磊注重行使法律赋予的监督权，有效地维护了法律权威，使犯罪嫌疑人得到应有的惩罚。

　　在办理一起电信诈骗案时，王小磊通过深入研究案情，提讯犯罪嫌疑人等，发现起诉意见书中犯罪事实有所遗漏，于是他加班加点，最终提出详细的补充侦查建议40余条。

　　作为一名检察官，王小磊是称职的，但作为一名父亲，王小磊是不称职的。“亲爱的爸爸，你知道吗？你不在我身边的这些日子我很想念你……如今，我已经长大了，我多么希望你能常常陪伴我，希望你能早点回家，我们全家人都在等你回家。”这是王小磊的儿子写给他的一封信上的内容，当他看到这封信的那一刻，他落泪了。王小磊说：“作为刑检人，为了工作会牺牲掉很多东西，但我不后悔。”

　　在脱贫攻坚战中，王小磊分包了上店镇庙岭村的4户贫困户。在日常的帮扶工作中，王小磊除了积极向各贫困户宣教各项扶贫政策，协调相关部门为贫困户解决实际困难外，格外注重用心帮扶，身体力行地为贫困户解决实际困难。

　　这就是一名普通的人民检察官，看似平凡而又伟大，他用实干和奉献谱写着一曲不忘初心、司法为民的壮丽凯歌。（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁]
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